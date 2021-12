Giles de Gogglebox a un deuxième emploi réussi en plus de son travail à la télévision

Le vrai Détergent désinfectant Le Vrai Bactopin plus concentré Prêt à l'emploi - Flacon de 1 litre

Adapté à tous les milieux, même les plus sensibles. Formule concentrée détergente et désinfectante. Prêt à l'emploi des surfaces, mobiliers et petits objets, téléphones, poignées...

Bactéricide et levuricide : utilisation pour usage professionnel et grand public.

Adapté contact alimentaire (HACCP), avec rinçage à l'eau claire.

Référencé par les hygiénistes (Prodhybase) : conforme aux mesures d'utilisation en services hospitaliers.

Actif sur Rotavirus. Actif sur Herpès, PRV (Hépatite B), BVDV (Hépatite C) et Grippe (Influenza A).

Contenance : 1 litre. - Offre exclusivement réservée aux professionnels