«  Sous le pont  »: le capitaine Lee dit qu’il reçoit une partie de l’argent pourboire

Malgré ne pas voir le Sous le pont capitaines prenant une partie du pourboire, le capitaine Lee Rosbach dit qu’il reçoit de l’argent pourboire des charters.

Capitaine Lee Rosbach | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via Getty Images

Un fan s’est demandé si tout le pourboire allait uniquement à l’équipage. Cependant, le pourboire vu donné à l’équipage de l’émission n’est qu’une partie de celui-ci. Par exemple, les membres d’équipage ont reçu 1 000 € chacun lorsque «Max et Dax» ont laissé un pourboire de 12 000 €. Seuls huit membres d’équipage participent à l’émission, ce qui signifie que 4000 € du pourboire sont allés à l’équipage non vu dans l’émission, plus le capitaine.

«Je partage vraiment», a répondu Rosbach à un fan question sur le pourboire. «Nous le faisons tous, même l’équipage que vous ne voyez pas. Alors, les capitaines de yacht participent-ils toujours au pourboire?

Les capitaines de yacht reçoivent généralement un pourboire

Sous le pont Les capitaines ne sont jamais vus prendre l’argent du pourboire, mais au lieu de cela, ils distribuent des liasses d’argent à l’équipage qui figure dans la série. Habituellement, ils participent aussi généralement à la pointe.

«Le salaire d’un capitaine de yacht peut être complété par les pourboires laissés par les clients de la location à la fin de leur séjour à bord», selon Yachting Pages Media Group. «Compte tenu de cela, le salaire net d’un capitaine est généralement beaucoup plus élevé que son salaire contractuel.»

Comme on le voit dans l’émission, les pourboires sont presque toujours donnés en espèces. «Oui, tous les pourboires doivent être donnés directement au capitaine pour qu’il puisse répartir le montant entre tout l’équipage. Il est important de se rappeler qu’il peut y avoir des membres d’équipage qui ont travaillé aussi dur que d’autres mais qui ont été moins visibles pendant votre voyage », selon Boat.

Alors que l’argent du pourboire est généralement divisé également, certains plaisanciers ont raconté des scénarios où le capitaine gardait la majorité de l’argent du pourboire. Rosbach a répondu à un fil de discussion de 2014 sur Dockwalk sur la quantité de pourboires que les capitaines (et l’équipage) devraient prendre.

Il a discuté de l’approche du « billet d’avion » sur le fil

« Je ne pense pas qu’il soit juste pour le capitaine de garder la part des lions de la gratification », a répondu Rosbach sur le fil.

«Sur n’importe quel yacht, j’ai le commandement, nous avons une politique dont j’informe tous les équipages à partir de la date de leur départ, concernant les pourboires», a-t-il poursuivi. «Nous partageons tous également. Tout le monde reçoit le même montant. »

« Si un [particular] le membre d’équipage ne pèse pas sur son poids et ne mérite vraiment pas une part entière du pourboire que je gère de cette façon », a remarqué Rosbach. «Je divise toujours le pourboire de manière égale et le membre d’équipage qui ne mérite vraiment pas une part entière reçoit quelque chose de plus dans son enveloppe avec sa part entière, un billet d’avion aller simple pour rentrer.»

«Tous ceux qui ont travaillé avec moi connaissent cette politique, et cela m’a toujours bien servi dans le passé et je ne vois aucune raison pour moi de garder l’argent que je n’ai pas gagné, ou de garder les membres d’équipage pour qu’ils ne retirent pas leur part, »A ajouté Rosbach. «Merci de m’avoir offert cette opportunité.»