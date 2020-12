« The Mandalorian »: Temura Morrison explique le nouveau look de Boba Fett

Enfin, le chasseur de primes emblématique Boba Fett fait son retour dans un galaxie Un long, très long chemin la semaine dernière quand il est apparu dans le dernier épisode de « Star Wars: The Mandalorian ». Interprété par Temura Morrison, qui a joué dans « L’attaque des clones » comme Jango Fett, Idiot Il a vécu beaucoup de choses depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois tomber dans la fosse de Sarlacc.

Après avoir fait ses débuts en « The Mandalorian » la semaine dernière, Morrison je parle avec StarWars.com et plongé dans sa nouvelle version de Boba Fett. Vous ne savez peut-être pas ce qui s’est passé à l’intérieur du Sarlacc, mais vous comprenez le prix qu’il a facturé et comment cette évolution a conduit à des changements. important.

« Je comptais beaucoup sur le maquillage », a déclaré Morrison. «J’ai travaillé avec Brian Sipe. Quand nous avons commencé à travailler une fois que les choses ont commencé, et que nous avons décidé que je jouerais Boba Fett et que nous avons surmonté toute l’excitation, nous avons dû nous asseoir dans le fauteuil et commencer à faire le vrai travail et à créer et voir où cela se passait. «

J’ai donc passé beaucoup de temps assis sur le chaise de maquillage, observation ce qui a été appliqué, puis les choses ont commencé à se produire biologique».

«C’était un choix conscient», a-t-il ajouté. «Je pensais que de temps en temps je toucherais à certaines qualités tonales là où, eh bien, il avait des cicatrices. Il a également été affecté en interne. Donc, sans avoir l’air trop faux, j’ai voulu apporter du gravier pour lui donner un peu de buzz. «

À ce stade, on ne sait pas encore combien Boba Fett nous verrons dans « The Mandalorian » qui est diffusé tous les vendredis Disney +.

