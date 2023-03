Eduardo Minett, le jeune homme qui a travaillé avec Clint Eastwood et aussi comme emballeur pour son nouveau rôle sur Netflix

Netflix

Eduardo Minett a travaillé avec Clint Eastwood, mais aussi comme emballeur pour construire son personnage dans Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? de Netflix.

©NetflixAlberto Guerrero, Andrea Chaparro et Eduardo Minett sont les vedettes de Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?

Se mettre dans la peau de leurs personnages est l’un des objectifs de Eduardo Minetteacteur mexicain de 17 ans, qui s’amuse à construire les rôles qu’il joue, comme il l’a fait en 2021 dansCri mâleà côté de Clint Eastwood, et comment a-t-il fait pour donner vie à bug dans le film Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? qui est sur le point de sortir sur Netflix.

La bande Netflix, qui sera présenté en première sur la plateforme de streaming ce 10 mars raconte l’histoire d’un ancien radiodiffuseur, qui il devient emballeur ou « allumette » (comme on dit au Mexique) d’un supermarché pour se rendre à l’anniversaire de la radio où il travaillait et pouvoir retrouver l’amour de sa vie.

Les stars du cinéma Alvaro Guerrero, Andréa Chaparro et Eduardo Minett, qui donne vie à « Bicho »une allumette du supermarché qui Son objectif est de terminer ses études secondaires pour gravir les échelons et devenir caissier.

+ Eduardo Minett a travaillé comme emballeur pour son rôle dans A-t-il trouvé ce qu’il cherchait ? Netflix

Après avoir reçu le scénario du film, Minett a eu du temps libre, alors Il est allé demander un emploi dans un supermarché pour travailler comme emballeur et mieux construire le personnage de Bogue.

Passer environ une semaine en match a aidé Minett à se rendre compte de la quantité de pourboires que les personnes qui y travaillent reçoivent, ainsi que de l’agilité requise pour ce travail, qu’il appelle un jeu de « tetris ».

+ Qu’avez-vous appris de Clint Eastwood ?

Eduardo Minett souligne que avoir travaillé avec Clint Eastwood sur Cri mâle lui a appris l’amour de l’art et de la discipline.

« Je ne pensais pas qu’à 92 ans il serait encore aussi bon, aussi frais, il arriverait sur le plateau, il n’est jamais venu en mal et il m’a donné beaucoup de conseils de vie, avoir de la discipline, de l’amour, ce qu’on faire, quoi que ce soit. » a déclaré Minett dans une interview avec Spoiler.

« Dans les deux films, à la fois dans Cry Macho et dans Il a trouvé ce qu’il cherchait, les deux films parlent de l’amitié entre deux générations. L’un du western et l’autre à travers les voitures classiques et le rock and roll« , souligne Minett à propos du terrain d’entente entre ces deux projets.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiezde Netflix, arrivera sur la plateforme de streaming le 10 mars. Réalisé par Yibran Asuad (je ne suis plus là), le long métrage dure 1h33.

