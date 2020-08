Tout ce que vous devez savoir sur “ Call of Duty: Black Ops Cold War ”, les précommandes, les zombies, la bande-annonce, la date de sortie et plus

Appel du devoir

Crédits: activision

Cette histoire a été mise à jour le 8.26 avec des détails après la révélation

Activison enfin révélé Call of Duty: Black Ops: Guerre froide à l’intérieur de Call of Duty: Warzone aujourd’hui, avec un petit mode à durée limitée qui s’est terminé avec la course de tout le monde au stade pour se protéger de ce que je pense être une arme nucléaire avant de laisser tomber la première bande-annonce complète du nouveau jeu. Je dois dire que le tout était assez élégant. Ce n’était pas aussi élaboré qu’un Fortnite événement en direct, mais je vais l’appeler un succès.

Les précommandes sont désormais disponibles sur Battle.net, Xbox Live et PSN, avec plus de descriptions et de détails. Voici ce que vous devez savoir:

C’est une suite directe de ‘Call of Duty: Black Ops’: Black Ops est une sous-franchise intéressante, couvrant tout, du Vietnam au futur proche en passant par une sorte de scénario de science-fiction cyber-bro dans Black Ops 3, et même une entrée sans campagne dans Black Ops 4. Celui-ci revient à ses racines, avec un Ronald Reagan entièrement CG et une suite directe à Opérations secrètes. Voici une description de l’intrigue:

«Black Ops Cold War plongera les fans dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Rien n’est jamais comme il semble dans une campagne solo captivante, où les joueurs se retrouveront face à face avec des personnages historiques et des vérités dures, alors qu’ils se battent dans le monde entier à travers des lieux emblématiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, le siège du KGB soviétique. et plus.

En tant qu’agents d’élite, vous suivrez la trace d’un personnage sombre nommé Persée, qui a pour mission de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire. Plongez dans le centre sombre de cette conspiration mondiale aux côtés des personnages emblématiques Woods, Mason et Hudson et d’un nouveau groupe d’agents qui tentent d’arrêter un complot en devenir.

Call of Duty: Black Ops: Guerre froide

Crédit: Activision

Il sort le 13 novembre: C’est assez tard pour Call of Duty, en général, et cela soulève toutes sortes de questions sur la destination de la Xbox Series X et de la PS5. Vont-ils sortir avant ou après? Sans dates de sortie sur les consoles, on ne peut pas le dire avec certitude.

Voici la bande-annonce: La chanson est Blue Monday de New Order, si vous vous le demandez, et elle déchire absolument. La moitié de la raison pour laquelle les jeux se déroulent dans les années 70 et 80 est la bande originale, après tout. Vous pouvez voir la plupart de nos personnages préférés de retour ici:

La version inter-génération coûte plus cher: Comme indiqué précédemment, le jeu coûtera 59,99 € standard sur Xbox One et PS4. Si vous souhaitez passer à la prochaine génération, ce sera un supplément de 10 €. On ne sait pas pour le moment quel sera le prix de la version de nouvelle génération uniquement. Il est à noter que la version de la génération précédente sera toujours jouable sur la prochaine génération grâce à la rétrocompatibilité: c’est compliqué.

Vous obtenez James Woods dès maintenant: Si vous précommandez le jeu maintenant, vous obtenez le pack opérateur James Woods à utiliser dans le jeu dès maintenant.

Il y aura des zombies: Les zombies sont un aliment de base de Treyarch, repéré pour la première fois en Monde en guerre et apparaissant dans les jeux du développeur depuis. Et ils reviennent pour cette version, selon la description du magasin. Les listes font référence à des expériences de la guerre froide, et je suis ravi de voir ce que nous avons en réserve cette fois. Les zombies offrent un plaisir fou de style arcade et Black Ops 4 avait un mode assez expansif. Nous ne savons pas si l’itération de cette année sera aussi grande que cela, mais je l’espère. Les zombies offrent également des options de service en direct au-delà du multijoueur.

Le multijoueur révèle le 9 septembre: La prochaine date sur notre calendrier est le 9 septembre, lorsque nous aurons une révélation multijoueur complète.

Il sera lié Warzone: Il n’y avait pas de nouveaux détails à ce sujet aujourd’hui, mais Activision a parlé dans le passé de ce qu’il voulait Warzone être un fil qui traverse plusieurs jeux Call of Duty, nous pouvons donc supposer que nous aurons des mises à jour majeures pour Warzone se lier à Black Ops: Guerre froide, impliquant probablement des zombies.

