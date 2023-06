Liste des acteurs et personnages de « Rental Mother »: qui est qui dans la série Netflix

« mère porteuse » est une nouvelle série qui s’ajoute à la catalogue netflix. La production mexicaine expose une terrible affaire impliquant des mères porteuses, un sujet âprement débattu aujourd’hui. Surtout lorsque des chiffres comme le les kardashiens et d’autres célébrités y ont recours pour avoir leurs enfants. Ici, nous expliquons plus sur le casting.

Dans le programme créé par Araceli Guajardo, l’intrigue tourne autour d’une puissante famille d’hommes d’affaires mexicains qui embauchent les services d’une femme pour être une mère porteuse. En échange, ils libéreront leur père de prison.

Après l’accouchement, la femme se réveille dans un hôpital où on lui donne un bébé né avec un handicap physique. Au fil des années, la vie la mettra à nouveau devant cet événement, révélant la vérité qui se cache derrière tout.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de « Maman de location ».

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « RENTAL MOTHER » ?

1. Shaní Lozano comme Yeni

Yeni est le protagoniste de l’histoire et il s’agit d’une jeune femme qui ne trouve d’autre alternative que de louer son ventre pour qu’une famille influente puisse faire sortir son père de prison. Shaní Lozano est l’actrice qui donne vie au personnage et c’est le premier générique d’une série télévisée.

2. Leticia Calderon

Le nom du personnage de Leticia Calderón dans « Rental Mother » n’est pas encore connu, mais on sait qu’elle sera l’une des méchantes, puisqu’elle est à la tête de la puissante famille. Elle est la mère de la femme qui loue le ventre de Yeni et c’est elle qui décide d’abandonner la jeune femme lorsque la situation ne se déroule pas comme prévu.

Leticia Calderón est la méchante de « Rental Mother » (Photo : Netflix)

L’interprète est connue pour ses rôles dans des feuilletons tels que « Soltero con hijas » (2020), « La fuerza del destino » (2011) et « Labyrinthes de la passion » (1999).

3. Marcela Guirado

De la même manière, le personnage de Marcela Guirado n’a pas été révélé, mais on sait qu’elle est l’héritière d’une famille aisée qui, pour certaines raisons, cherche à louer un utérus pour avoir des enfants avec son mari.

Auparavant, l’actrice a travaillé sur des titres tels que « El Rey, Vicente Fernández » (2022), « How to Survive Single » (2020) et « I’m your fan » (2010).

4. Luis Ernesto Franco comme Carlos

Carlos est le mari du personnage de Marcela Guirado. Au début, il semble être l’allié de Yeni durant ce processus, mais lorsque leur relation devient plus que contractuelle, il montre son vrai visage.

Luis Ernesto Franco dans le rôle de Carlos dans « Rental Mother » (Photo : Netflix)

Luis Ernesto Franco est un acteur mexicain connu pour sa participation à « False Identity » (2018), « Señora Acero » (2016) et « Grandma’s Wedding » (2019).

5. Vanessa Restrepo comme Luci

Dans « Rental Mother », Luci est l’avocate de la puissante famille et celle qui est chargée de convaincre Yeni d’accepter le contrat abusif. En gros, il fait le sale boulot du personnage de Leticia.

Vanessa Restrepo est connue pour ses rôles dans « Surviving the Cartel » (2022), « La Muchacha Que Limpia » (2021) et « False Identity » (2018).