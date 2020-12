Cyberpunk 2077: Comment romancer Judy

La romance est toujours un élément essentiel de l’immersion, mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire l’amour avec tous ceux que vous voyez. Cyberpunk a un nombre spécifique de personnages que vous pouvez aimer, mais en fonction de vos choix de création de personnage. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez soit la romance et les courtiser, soit la racine de Geralt de Rivia, avec des aventures d’un soir seulement.

Comment faire l’amour avec Judy

Pour romancer Judy dans Cyberpunk 2077, vous devez être un personnage avec des organes génitaux féminins; si vous ne l’êtes pas, vous ne pouvez pas romancer Judy Albarez. Si vous avez les bons organes génitaux, vous devez accomplir une série de missions pour aider votre nouvel amour – à la fois des missions secondaires et importantes.

Vous rencontrez pour la première fois Braindance Judy à la fin de l’acte 1, alors qu’elle vous aide avec Araska Heist. Bien qu’elle disparaisse pendant un certain temps, elle revient, mais cela lui prend 10 heures dans le monde réel pour le faire.

En relation: Cyberpunk 2077: Comment supprimer le virus de la puce

Si vous voulez faire l’amour avec Judy rapidement, terminez son ensemble de missions dès que possible – Both Sides, Now, Ex-Factor, Talkin » Bout A Revolution, Pisces, Pyramid Song. Cependant, lors de l’une de ces missions, sans le nommer en raison de spoilers, vous avez le choix. Ce choix consiste à tuer ou à épargner une personne. Judy a des sentiments forts à ce sujet, et si vous voulez lui faire l’amour, vous devriez écouter ce qu’elle veut et les conseils qu’elle donne. Puis dans la salle de bain, choisissez de l’embrasser.

Le lendemain de cette mission, Judy vous demandera ce que la nuit signifiait pour vous, et vous avez le choix entre deux options:

Le début de quelque chose d’incroyable

Une distraction agréable

Le premier vous permettra de commencer une relation avec Judy, et le second ne sera qu’une aventure d’un soir avec elle. N’oubliez pas que si vous choisissez de sortir avec elle, cela peut changer la fin des jeux.

Pour plus de guides sur Cyberpunk 2077, nous sommes là pour vous! Voici comment Holster Weapon et que diriez-vous de trouver l’œuf de Pâques impliquant Hideo Kojima?