Shia LaBeouf dit que Tom Hardy était si intimidant sur le plateau «  il faisait pipi dans les coins  » pour marquer son territoire, en parlant métaphoriquement

Shia LaBeouf a eu la chance de travailler avec certaines des plus grandes stars d’Hollywood. Et bien qu’il ait des histoires sur chacun d’entre eux, certains se démarquent plus que d’autres.

L’une de ses prises les plus intéressantes est son opinion sur Tom Hardy, qui, selon lui, est l’acteur le plus intimidant avec lequel il ait jamais travaillé. Selon LaBeouf, Hardy est extrêmement territorial sur le plateau et le fait savoir à tout le monde.

Shia LaBeouf dit que Tom Hardy était l'acteur le plus intimidant avec lequel il a travaillé

LaBeouf a travaillé avec de nombreux acteurs de premier plan, de Brad Pitt à Michael Douglas, mais certains ont fait plus impression que d’autres. Lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter plus tôt cette année, il a eu une réponse intéressante lorsqu’on lui a demandé quel était l’acteur le plus intimidant avec lequel il ait jamais travaillé.

«… Probablement avec Hardy, Hardy est un peu un gorille sur le plateau», a admis LaBeouf. «J’ai été très intimidé par lui.

LaBeouf avait déjà travaillé avec Hardy sur Sans foi ni loi en 2012. Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur les raisons, LaBeouf a affirmé que Hardy marque son territoire quand il arrive sur le plateau; il n’y a pas lieu de se demander qui est responsable.

« Eh bien, il dirigeait le plateau », a ajouté LaBeouf. «Il faisait pipi dans les coins, c’est son set. Vous le savez quand vous y arrivez. Je ne me sens pas comme un espace partagé, ça ressemble à son espace, et vous savez, c’est un très bon acteur, et aussi super aimant, mais sur un plateau, vous êtes dans son église.

Shia LaBeouf et Tom Hardy ont un grand respect l’un pour l’autre

Plusieurs années après la sortie de Sans foi ni loi, des rumeurs ont commencé à tourbillonner après que le réalisateur John Hillcoat ait déclaré aux utilisateurs de Reddit LaBeouf et Hardy s’étaient battus sur le plateau. Cependant, LaBeouf a éclairci toute spéculation lors d’un entretien en 2018 avec Esquire.

«Ouais, c’est une bande de taureau…», dit LaBeouf. «Nous avions l’habitude de lutter tout le temps et [Tom Hardy’s] une grosse personne, surtout alors. Il se préparait [to play] Fléau. »

Shia LaBeouf dit avoir le plus appris de Robert De Niro

La conversation ne s’est pas arrêtée avec Hardy, cependant. Lorsqu’on lui a demandé de quel acteur il avait le plus appris, LaBeouf a fait signe à Robert De Niro de l’autre côté de la table et a répondu: «Bob». Il est ensuite entré dans les détails du pourquoi.

«Eh bien, à travers les performances, je l’ai vu se révéler et être un présentateur d’une âme, et explorer qui il était à travers le travail, et j’ai toujours juste… il m’a fait sentir que c’était sacré. Alors j’ai – c’était comme s’il avait soulevé l’engin dans quelque chose qui ressemblait à un – c’est fou d’entendre [De Niro] dis que tu n’es pas religieux mais je sais que tu es spirituel, et je n’ai pas à te le demander parce que je regarde l’œuvre et je peux le sentir. … Et pas pour baiser le cul, mais à travers le travail, avoir un mec vers qui regarder.

Shia dit qu’Oliver Stone « ne l’a jamais regardé dans les yeux »

Au cours de la même conversation, on a demandé à LaBeouf s’il se sentait intimidé par le réalisateur légendaire Oliver Stone alors qu’il travaillait sur Wall Street: l’argent ne dort jamais. En réponse, LaBeouf a raconté une expérience inhabituelle de travail avec Stone.

«Différent, pas intimidé», a déclaré LaBeouf. «Il ne m’a jamais regardé dans les yeux, il regardait toujours juste au-dessus de mes yeux jusqu’à la paupière. Ouais. C’est juste sa façon, peut-être juste avec moi… »