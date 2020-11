Assassin’s Creed Valhalla met l’ambiance dans la bande-annonce de lancement épique

Ubisoft publie la bande-annonce finale du lancement Assassin’s Creed Valhallacela devrait nous donner envie de jouer le monde ouvert. Donc, si vous hésitez encore à savoir si le titre vous convient, vous devriez simplement regarder les images suivantes:

Le titre est maintenant disponible pour PlayStation 4, PC, Xbox Series X et Xbox One. Avec la sortie de la PS5 le 19 novembre 2020, Valhalla sera également disponible pour les consoles Sony de nouvelle génération.

De quoi parle Assassin’s Creed Valhalla?

L’intrigue se déroule à l’époque des Vikings au 9ème siècle après JC et met le joueur dans le rôle de femme ou d’homme Eivor. Avec lui ou elle et le corbeau Synin En tant que fidèle compagnon, vous devenez chef de clan et vous vous lancez dans de nouveaux mondes, plus précisément dans l’Empire anglo-saxon d’Angleterre.

Il y a des assassinats, des conquêtes, des combats, des célébrations et, surtout, beaucoup de découvertes dans le monde luxuriant du jeu ouvert. Vous pouvez obtenir plus d’impressions du jeu dans notre test:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂