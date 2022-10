Expliqué : Pourquoi le Comité national républicain des États-Unis poursuit Gmail

25 octobre 2022 16:30:44 IST

Le filtre anti-spam que Google utilise pour ses services de messagerie, Gmail, ne fonctionne pas toujours comme il le devrait. Cette fois cependant, l’échec du filtre à fonctionner correctement a plongé Google dans les eaux chaudes. Le Parti républicain, l’un des plus anciens partis politiques des États-Unis d’Amérique, a poursuivi Google et Gmail pour la manière dont leur filtre anti-spam ciblait les e-mails des républicains.

Le Comité national républicain (RNC) a intenté une action en justice contre Google en Californie pour avoir prétendument et injustement jeté des e-mails de campagne du GOP dans le dossier spam à un moment où la collecte de fonds est particulièrement cruciale avant les élections de mi-mandat du Congrès de novembre. Le procès allègue spécifiquement que lesdits e-mails sont filtrés vers le spam vers la fin de chaque mois, lorsque la collecte de fonds est censée être la plus fructueuse.

Les entreprises technologiques aux États-Unis ont longtemps été accusées d’étouffer les voix de la droite politique et d’être pro-démocrates, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre leurs politiques. Le parti républicain a souvent ciblé des entreprises comme Twitter, Meta et Google et qualifié les ingénieurs et modérateurs travaillant dans ces organisations de «communistes» et de «gauchistes».

Leur attaque a commencé à gagner en légitimité lorsqu’une étude de la North Carolina State University a apparemment révélé que les e-mails républicains étaient envoyés au spam à un rythme plus élevé que ceux envoyés par les démocrates. Cependant, Google a nié à plusieurs reprises que ce soit le cas. Il existe de nombreuses preuves qui suggèrent que ce n’est pas le contenu, mais les habitudes d’envoi d’un expéditeur qui aident les filtres anti-spam à déterminer si un e-mail est un spam ou non.

Pour empêcher qu’une telle chose ne se reproduise, Google a lancé un programme en août après avoir obtenu les approbations nécessaires de la Commission électorale fédérale américaine pour que des campagnes individuelles puissent demander une exception dans le but d’empêcher l’envoi d’e-mails vers le spam. Les rapports suggèrent que le RNC ne fait pas partie de ce programme, bien qu’il ne soit pas clair si c’est par choix ou non. Si tel était le cas, ses e-mails éviteraient la détection traditionnelle des spams et comporteraient une bannière spéciale signalant que l’expéditeur fait partie du programme.

