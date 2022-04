Un homme interdit aux enfants de rendre visite à sa grand-mère qui a honte de sa fille

Un père inquiet est venu sur le sous-reddit « Suis-je le trou du cul » de Reddit pour obtenir des conseils après avoir vu comment sa belle-mère traite sa belle-fille.

Ce subreddit permet aux Redditors de partager leurs conflits et leurs problèmes, permettant aux autres membres de la communauté d’intervenir d’un point de vue extérieur.

Lorsque l’affiche originale (OP) pose une question, les autres utilisateurs débattent et votent pour savoir si OP était le trou ** ou non.

Cet homme, en particulier, voulait savoir s’il était le con ** pour avoir crié sur sa belle-mère et suggéré que les enfants ne devraient pas passer la nuit sans surveillance chez leurs grands-parents.

Il a deux filles, une de six ans qui est biologiquement la sienne et une de dix ans qui ne l’est pas.

Les enfants passent généralement leurs week-ends avec leurs grands-parents. L’homme a remarqué que son fils de dix ans était « silencieux » lorsqu’il les récupère ces dernières semaines.

Au début, elle ne voulait rien dire à ce sujet, mais après un peu plus de curiosité, elle a admis que sa grand-mère était impolie avec elle.

L’homme était contrarié d’apprendre que sa belle-mère avait fait pression sur sa fille pour qu’elle mange moins.

Elle a expliqué que sa grand-mère lui avait interdit de friandises et de faire des commentaires sur son corps, ne la laissant manger que du poulet et des légumes pendant que sa jeune sœur pouvait manger ce qu’elle voulait.

Elle lui a même dit: « Quand tu perds du poids, tu peux profiter de ces choses avec modération. »

Le même matin, avant qu’il ne récupère les filles, ses beaux-parents ont ramené des beignets à la maison.

Sa fille aînée a glissé un beignet et est allée le manger dans sa chambre. Sa grand-mère l’a surprise en train de « bousculer [the donut] derrière le lit après avoir pris une bouchée.

Puis sa grand-mère s’est fâchée parce qu’elle « manquait de la nourriture et faisait du désordre ».

En colère, l’homme a laissé les filles dans la voiture et est retourné sur le parking pour crier sur sa belle-mère, ce à quoi sa seule réponse a été : « elle doit prendre les choses en main car [he] car le « beau-père » ne se soucie pas de la santé de sa petite-fille.

Il a dit à sa fille d’ignorer sa grand-mère parce qu’elle agissait de manière inappropriée. Il a ensuite conduit les deux filles à Walmart, leur offrant chacune un cadeau et leurs courses avant de rentrer chez elles.

Sa femme était contrariée par la façon dont il parlait à sa mère.

Il a expliqué ce qui s’était passé, mais après avoir vu qu’il avait acheté un cadeau aux deux filles, elle l’a réprimandé pour avoir acheté les cadeaux des filles.

« Je ne peux pas croire que vous ayez récompensé un mauvais comportement parce qu’elle a désobéi à la règle de ma mère de ne manger que des aliments sains chez elle », lui a-t-elle dit.

Il n’a pas compris parce qu’il a estimé que ce que sa mère avait fait à l’enfant de 10 ans était traumatisant et a suggéré que les filles n’aient plus de visites nocturnes non surveillées chez elles. Sa femme a rétorqué qu’il était déraisonnable et qu’il devait s’excuser pour son comportement.

Il a répondu qu’il s’excuserait pour son ton mais pas pour avoir pris des mesures pour protéger son enfant.

Une décision unanime a classé l’homme comme NTA, « Pas le trou **. »

Les rédacteurs n’ont pas tardé à dire que l’homme était NTA.

Beaucoup pensaient que l’épouse et la grand-mère causeraient le trouble de l’alimentation de l’enfant de dix ans.

Beaucoup ont pris la défense de la jeune fille, déclarant qu’à dix ans, elle atteint un âge où son corps commence à changer.

Un Redditor a estimé que la mère et la grand-mère étaient les trous du cul dans cette situation parce qu’elles ne se souciaient pas du corps et de l’esprit changeants d’une jeune fille, déclarant: « C’est aussi à ce moment que les troubles de l’alimentation et les déclencheurs alimentaires commencent à se former. »

Histoires liées de YourTango :

D’autres ont exprimé des inquiétudes pour leur fille, estimant que sa femme devait être éduquée sur les troubles de l’alimentation, et l’ont applaudi pour avoir protégé sa fille.

De nombreux Redditors ont eu le courage de partager des histoires similaires sur la façon dont leurs troubles de l’alimentation, ou un être cher, se sont développés.

L’utilisatrice « propernice » a partagé son histoire de s’être vu refuser de la nourriture par des membres de sa famille et comment cela l’a affectée aujourd’hui.

Un autre Redditor nommé « Megalush » a partagé ce qu’il ressentait pour elle de voir sa sœur vivre des choses similaires avec leurs grands-parents.

« Antigoneelectra » a partagé les détails de sa vie avec une mère qui souffrait de boulimie après des abus alimentaires et liés au poids de sa grand-mère.

Ashley Darkwa-Anto est stagiaire en rédaction chez YourTango et couvre l’actualité et le divertissement.