Samsung met à jour cet appareil Galaxy avec plus de 5 ans

Samsung continue de chercher des confirmations, la première étant la seule marque Android qui continue de faire confiance aux tablettes, et la seconde, que son service après-vente et son support de mise à jour se sont beaucoup améliorés.

le Tablettes Android Ce ne sont pas les appareils les plus convoités sur un marché en chute libre depuis un certain temps, mais ils si une marque continue de faire confiance aux tablettes Samsung, qui cette année nous a déjà présenté la première tablette avec 5G sous la forme de Galaxy Tab S6, ainsi que la nouvelle Galaxy Tab S7, la Galaxy Tab S7 + comme alternative la plus sérieuse à l’iPad d’Apple, en plus de la Galaxy Tab Active3 orientée vers environnements de travail.

Ce n’est pas le seul geste du géant sud-coréen de secouer son catalogue de tablettes Android, et c’est ça dans l’amélioration continue qu’ils apportent avec leurs plans de mise à niveau La mise à jour vers Android 10 avec One UI 2.5 a également été annoncée pour la Galaxy Tab S6 et la Galaxy Tab S5e, améliorant considérablement sa fonctionnalité multitâche en plus de inclure le bureau sans fil Samsung DeX pour étendre leurs capacités de production.

Et maintenant, la surprise saute, car si Samsung nous avait déjà laissé sans voix la mise à jour du Galaxy S7 quatre ans après son lancement, maintenant ils vont encore plus loin mettre à jour une Galaxy Tab S2 qui a déjà cinq ans, une période qui sur ce marché est presque une éternité, comme nous l’ont dit des collègues de SamMobile.

Savoir plus: Samsung Galaxy Tab S7 +, la meilleure alternative à l’iPad Pro (maintenant pour de vrai)

N’espérez pas, il n’y a pas de One UI 2.5 mais il y a une mise à jour sur la sécurité

Ce n’est pas une nouvelle curieuse en soi, et c’est que dans une industrie qui évolue à une vitesse fulgurante personne n’avait pris la peine de maintenir les appareils pendant tant d’années, qui se considèrent presque épuisés depuis de nombreuses années.

Dans tous les cas, c’est quelque chose qui doit être apprécié et qui confirme l’engagement de Samsung à inverser les avis élogieux de vos utilisateurs vers le service après-vente de certains Galaxy qui, ces derniers temps, ont toujours de la chance d’arriver bientôt aux nouvelles versions d’Android.

Evidemment dans ce cas, et sûrement en raison du manque de Conducteurs parmi de nombreuses autres raisons, La version Android est ancrée dans 7.0 Nougat avec l’ancienne Samsung Experience, sans atteindre One UI 2.5 ni recevoir le bureau étendu de Samsung DeX sans fil, ce qui aurait été une trop bonne nouvelle.

Ce que Samsung a fait avec la version NRD90M.T818VVRS4BTJK est mettre à jour les correctifs de sécurité datés du 1er octobre 2020Actuellement uniquement sur le Galaxy Tab S2 de 9,7 pouces et sans annoncer de plans de mise à niveau pour le reste des modèles Tab S2, comme le plus petit 8 pouces.

le mise à jour est déjà en cours de distribution aux États-Unis et sur certains marchés d’Amérique du SudDonc, si vous avez une Galaxy Tab S2 de 9,7 pouces, il y a de fortes chances que vous ayez bientôt des nouvelles sur le front de la sécurité informatique … Ce n’est pas grand chose, mais au moins les utilisateurs pourront continuer à utiliser leurs tablettes en toute confiance sur un Internet de plus en plus dangereux!