50 Cent est inquiet TI est un homme mort après qu’il soit entré dans les affaires de Chicago

TI s’est lancé dans les affaires de Chicago lorsqu’il a laissé tomber cette publication sur Instagram après que le rappeur d’O Block King Von ait été abattu dans la ville d’Atlanta de Tip.

Le cousin de Von, 600Breezy, et maintenant la sœur de Von, ont critiqué Tip pour son poids. 50 Cent ont sauté sur le message de la sœur de Von et ont dit à TI de faire asseoir son ancien dollar et d’être humble.

Un @ troubleman31 tu dois te calmer, tu t’embêtes pour avoir dit quoi que ce soit », a écrit 50 Cent. Ils ont mal, ils aiment ce garçon, il était une issue. Je parie que vous ne réalisez même pas qu’ils vous tueront pour ce que vous venez de dire. de quelle hotte vous encore? allez maintenant, c’est l’heure du calme. «

Il essaie maintenant curieusement de nier qu’il parlait de King Von et de Chicago dans un article dans lequel il était clair qu’il parlait de King Von et de Chicago.

