Shep Rose sur le retour possible des Cameran Eubanks

Shep Rose et Cameran Eubanks sont deux des stars de Charme du sud qui a commencé le spectacle en 2014. Bien que Rose continue avec la série, Eubanks est sorti avant la septième saison. Les deux personnalités de la réalité ont eu un lien spécial et Rose va sûrement lui manquer. Malgré le départ d’Eubanks, Rose est sûre qu’il y a une possibilité qu’elle puisse revenir à l’avenir.

Cameran Eubanks et Shep Rose | Jason Kempin / Getty Images

Pourquoi Cameran Eubanks a-t-il démissionné?

Eubanks était le narrateur de Charme du sud et certains la considéreraient même comme le cœur de la série. Sa vie amoureuse était interdite tout au long de ses six saisons dans la série Bravo. Des rumeurs de tricherie de son mari ont été soulevées dans la nouvelle saison par la co-star Kathryn Dennis.

«J’allais faire une déclaration aimable sur les raisons pour lesquelles j’ai décidé de quitter la série demain», a déclaré Eubanks dans un communiqué sur Instagram en mai 2020. «Cependant, il est venu à mon attention que des rumeurs insidieuses se répandent maintenant et de faux articles sont étant écrit… dont certains concernent mon mariage.

Le vrai monde alun a déclaré qu’elle quittait la série mais ce n’était pas dû aux allégations. Eubanks a assuré à ses fans qu’elle avait informé le réseau câblé de sa décision de quitter l’émission des mois avant l’annonce.

«Le drame est nécessaire pour rester pertinent à la télé-réalité et malheureusement de fausses rumeurs sur les autres sont parfois créées», a-t-elle poursuivi. «Faites de cela ce que vous voulez et considérez la source. Ma décision a été prise et donnée à Bravo il y a des mois et n’avait absolument rien à voir avec des rumeurs ridicules et fausses sur mon mariage. Veuillez ignorer toute rumeur fabriquée. «

Cameran Eubanks | Brianna Stello / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images

Shep Rose parle de la sortie de Cameran Eubanks

Après Charme du sud Saison 6, Rose avait des doutes sur son retour et il comprend qu’Eubanks était dans le même espace de tête. Cependant, il s’est finalement inscrit pour une autre saison parce qu’il voulait changer le récit de la façon dont il avait été décrit.

«Cameran s’inscrit toujours à la dernière seconde, elle dit toujours:« Je veux sortir », puis elle le fait et nous nous amusons», a déclaré Rose à Entertainment Tonight. «Cette saison, je ne pense pas qu’elle ait aimé la saison dernière. Je ne pense pas qu’elle ait aimé le ton – je n’ai pas du tout, mais je voulais … continuer et laisser mon âme briller, j’espère. C’était donc en quelque sorte mon facteur déterminant. J’étais comme, recommençons parce que nous pouvons le faire mieux.

Shep Rose et Cameran Eubanks | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Rose a le sentiment que le ton de la série avait changé et que ce n’était pas quelque chose auquel Eubanks voulait être associé. Il a expliqué qu’il y avait des «matchs hurlants», mais que le casting n’a jamais «franchi certaines lignes» ni choisi la jugulaire. Rose a également déclaré qu’Eubanks aimait faire partie de la série et évoque la possibilité de son retour.

«Je sais qu’elle a vraiment apprécié – et elle ne l’admettra peut-être pas – en quelque sorte le jus de la série, c’est-à-dire les potins et savoir ce que tout le monde dit», a ajouté Rose. «Elle était comme, au premier rang, face à toute la salacité et le ridicule, et je pense qu’elle en a pris plaisir. Alors, peut-être qu’elle voudra remonter dans le train. De toute évidence, je pense que nous lui souhaiterions tous la bienvenue.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.