CCTV capture un homme coréen en train de battre sa petite amie … La séquence brutale met le feu à Internet

Récemment, un sud-coréen Youtube canal VIDEOMUG a partagé une vidéo controversée – d’un homme coréen agressant sa petite amie – qui a maintenant complètement indigné Internet.

La vidéo violente montrait un homme ivre «B» agressant brutalement sa petite amie «A» sans interruption pendant 15 fois:

Dans une interview qui a suivi les horribles images de vidéosurveillance capturant les événements indescriptibles de la nuit, A a déclaré qu’elle «initialement reçu un appel téléphonique de l’ami de B«.

L’ami de B m’a appelé et m’a dit que B était ivre et s’était évanoui dans la rue. Il m’a demandé si je pouvais venir chercher B. J’ai dit que je ne pouvais pas parce que je suis à Busan et que c’est trop loin. Peu de temps après avoir raccroché, B a rappelé et a dit qu’il était déçu de ne pas me soucier de son état. – UNE

Quand A est arrivée devant son immeuble, elle « entendu un klaxon fort»Venant de la voiture de B. B était en état d’ébriété en voiture chez A et y avait attendu …

Il savait à quel étage j’habitais, mais pas dans quelle unité. Cela ne fait que trois mois que nous avons commencé à nous voir. Alors je ne voulais pas lui dire où j’habitais… J’avais un peu peur. – UNE

… Uniquement pour harceler A. Elle se souvient: «Je n’arrêtais pas de lui dire d’appeler un taxi et de rentrer chez lui. Il n’écouterait pas. Au lieu de cela, il a continué d’essayer de me suivre à l’intérieur.«

Pendant plus d’une heure, A et B se sont disputés. Quand A a raccompagné B à sa voiture et a insisté pour qu’il parte, B a commencé à l’attaquer pour « ne pas vouloir passer plus de temps » avec lui.

Cette vidéo comprend de la violence qui vous mettra mal à l’aise. Nous dévoilons les images dans leur intégralité pour sensibiliser le public au fait que la violence à la date est un crime grave. – VIDEOMUG

B a continué à cibler le visage de A dans ses attaques, ce qui a conduit A à nécessiter huit semaines d’hospitalisation pour des chirurgies et des traitements.

À un moment donné, quand A est tombé inconscient, B a essayé de «kidnapper»A en la traînant dans son véhicule.

Quand A a pris conscience, elle est descendue de la voiture et est partie en appelant la police à l’aide. Malheureusement, jusqu’à ce que A décide de partager son histoire avec VIDEOMUG, la police est restée extrêmement inutile envers A.

J’ai donné à la police son nom, son numéro, son adresse, sa date de naissance, son modèle de voiture et ses informations sur la plaque d’immatriculation… pour découvrir plus tard qu’ils ne sont même pas allés le chercher. – UNE

D’une part, B n’a pas été arrêté. La police a insisté sur le fait que «Il n’y a pas de quoi s’inquiéter » et cela « B n’essaiera pas d’entrer en contact avec A car il est aussi avec des béquilles.«

Il n’est pas nécessaire d’arrêter B car il se présente pour être interrogé. Les circonstances sont également trop vagues pour que nous puissions émettre un mandat d’arrêt. – Département de police de la ville de Yangsan

Par conséquent, même pendant l’enquête, B a continué d’appeler et de rendre visite à A – la faisant se sentir anxieuse et effrayée. Ce n’est qu’après que les médias se sont impliqués, la police a arrêté B pour avoir enquêté en détention.

En regardant la vidéo exaspérante, les internautes coréens font pression sur la police et le gouvernement sud-coréen pour qu’ils ne montrent aucune pitié à B – alors que beaucoup craignent que le tribunal pratique la clémence en faveur du délinquant.

