Quand Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Saison 3 Episode 6 sera-t-il diffusé?

Animé

Le sixième épisode de Kimetsu no Yaiba continuera la menace des Demon Moons dans le Blacksmith Village et Tanjiro fait face à un nouveau danger.

© UfotableQuand Demon Slayer Saison 3 Episode 6: Kimetsu no Yaiba sera-t-il diffusé?

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba créé le cinquième épisode correspondant à la troisième saison, qui adapte le Arche du village des forgerons, et a laissé les fans impatients de voir comment l’histoire continue. Les jeunes protagonistes doivent lutter contre de puissants dangers et la situation est de plus en plus extrême, malgré les tentatives de survie. Dans le chapitre 6 de l’anime nous rencontrerons un nouveau visage auquel Tanjiro devra faire face.

« Lame rouge vif », le cinquième épisode était intitulé. Il a été décrit comme suit : « Tanjiro court vers Nezuko, qui se bat, et se bat d’avant en arrière, mais est attaqué par un détachement de Karaku, et lui et Nezuko s’évanouissent. À ce moment-là, un groupe de démons poissons rouges a attaqué les forgerons l’un après l’autre, et le village était en danger. Lorsque Mitsuri apprend la nouvelle, elle entreprend de sauver le village..

+Quand Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 6 première

La diffusion locale et internationale de l’adaptation du manga de Koyoharu Gotōge est hebdomadaire et pour le moment aucun report ou imprévu affectant les sorties n’a été annoncé. C’est pour ça que le prochain épisode 6 de Kimetsu no Yaiba Il sera présenté en première le 14 mai. Il peut être vu via le service de streaming Crunchyrolluniquement pour les utilisateurs premium.

au début de « Lame rouge vif » on voit Tokito sauver le forgeron Kanamori d’un poisson démon qu’il coupe facilement. Cependant, lorsqu’ils localisent sa hutte, ils trouvent Gyokko, Demon Moon numéro 5 jaillissant de son récipient en céramique avec les corps mutilés d’autres forgerons. Avec une attaque reçue d’aiguilles empoisonnées, El Pilar tente de tuer le démon, mais il l’étouffe en le laissant piégé dans l’eau et il ne peut utiliser aucun mouvement en raison du refus de respirer.

Ensuite, nous voyons Mitsuri Kanjori en action, qui arrive dans le village et parvient à tuer le poisson rouge démon. De son côté, Tanjiro se réveille après s’être évanoui et s’échappe avec Nezuko, mais ils reçoivent une attaque qui les laisse sous les décombres. Là, sa sœur prend son épée avec son sang et rougit sa lame, tout comme le samouraï aux cheveux roux et aux boucles d’oreilles. D’un souffle, il coupe la tête de trois Hantengu et le quatrième est vaincu par Genya, mais en se retournant on le voit ressembler à un démon.

