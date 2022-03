Taron Egerton s’effondre lors d’une nouvelle pièce, assure aux fans qu’il va « tout à fait bien »

Taron Egerton s’est effondré sur scène lors de la première représentation de sa nouvelle pièce, Coq. Selon Deadline, la star de 32 ans a été rapidement prise en charge par un médecin dans le public, et la situation a été maîtrisée, la réalisatrice Marianne Elliott assurant à la foule qu’Egerton allait « tout à fait bien » dans les coulisses. Le jeu a repris après un retard de 40 minutes. Cependant, Egerton a pris la nuit de congé et sa doublure, Joel Harper-Jackson, est intervenue pour terminer le reste du spectacle.

Taron Egerton a publié une déclaration sur son histoire Instagram pour fournir une mise à jour sur la santé. Il a également remercié ses co-stars et a promis de revenir « avec vengeance ».

« Comme certains d’entre vous l’ont peut-être entendu, je me suis évanoui lors de la première représentation de Cock hier soir. Je vais très bien. J’ai un peu mal au cou et un ego meurtri, mais je vais bien. et j’apprécierais que quelqu’un qui était au théâtre hier soir me dise que j’ai donné une performance tellement engagée et électrisante que mon corps n’a pas pu le supporter et a vérifié. spectacle complet et pas seulement les trois quarts de celui-ci. Je serai donc de retour avec une vengeance demain soir. Que vous à l’incroyable équipe du théâtre et à mes merveilleux compagnons de casting pour être si adorables. Mais surtout, je voulais dire merci à Joel harper Jackson qui est intervenu pour faire la dernière partie de la pièce. Joel est un acteur incroyable et une personne adorable. Merci Joel. T x. »







Écrit par Mike Bartlett, Coq se concentre sur un homme gay qui commence à remettre en question sa sexualité après être tombé amoureux d’une femme. Bridgerton’s Jonathan Bailey joue dans Coq dans le rôle principal, aux côtés de Taron Egerton dans le rôle de son petit ami M. Phil Daniels (EastEnders) et Jade Anouka (Ses matières sombres) joue également dans la pièce. Coq a été créée au Royal Court Theatre de Londres en 2009, avec les futurs vedettes Ben Whishaw, Andrew Scott et Katherine Parkinson.

Le renouveau actuel de Coq durera 12 semaines jusqu’en juin et, espérons-le, Egerton sera en meilleure santé que jamais à son retour.

Selon les rumeurs, Taron Egerton jouerait le Wolverine dans le MCU







Taron Egerton est au sommet de la liste de souhaits des fans pour succéder à Hugh Jackman en tant que Wolverine de Marvel. L’acteur lauréat du Golden Globe fait déjà partie d’une franchise de bandes dessinées (Kingsman) et est l’un des acteurs les plus demandés à Hollywood en ce moment. Doctor Strange dans le multivers de la folie sort cet été, et Internet regorge de rumeurs sur les débuts du MCU de X-Men et des Fantastic Four dans le film. Selon les rumeurs, Egerton apparaîtrait également dans le film en tant que Wolverine, mais a dit le contraire le mois dernier, ce qui ne veut pas dire grand-chose, comme Andrew Garfield l’a prouvé à plusieurs reprises. Voici ce qu’Egerton a dit à Digital Spy :





« Il n’y a aucune vérité là-dedans. Il n’y a aucune vérité là-dedans. Ce serait, évidemment, vraiment excitant, mais je ne sais pas… Ouais, bien sûr [I’d take that role]. C’est comme jouer à Bond. Ce serait excitant de jouer un rôle où vous jouez devant un public aussi large. Ces films sont les films les plus regardés au monde. C’est un grand frisson, et c’est une grande partie. Mais il n’y a pas de vérité là-dedans. Très flatteur, cependant. »

Taron Egerton apparaîtra ensuite dans Tétrisun film original d’Apple TV+ sur le développement du jeu vidéo emblématique de Tetris.





