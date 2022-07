La vidéo hilarante de Vin Diesel disant « Je suis Groot » en plusieurs langues

merveille

L’acteur mondialement connu sous le nom de Vince Toretto est chargé de donner vie à l’un des personnages les plus tendres de tout le MCU.

©IMDBVin Diesel est la voix de Groot.

Il y a huit ans, les gardiens de la galaxie ont été introduits dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) avec le premier des deux films réalisés par James Gunn au sein de cette franchise. Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista ils étaient les visages visibles d’un groupe d’anti-héros accompagnés de créatures qui parlaient également et étaient interprétées par des figures de Hollywood Quoi Bradley Cooper et même Vin Diesel. De tous, celui qui semblait avoir le travail le plus simple était le protagoniste de Rapide et furieux.

L’artiste de renommée mondiale pour donner vie dominic Toretto a été embauché au sein MCU interpréter à grootun organisme intelligent l’espèce Flora Colosse qui a la particularité de pousser comme s’il s’agissait d’une plante et de se régénérer de la même manière. Grâce à cela, par exemple, dans Avengers : guerre à l’infini nous l’avons vu sacrifier une partie de son corps pour créer le manche de la nouvelle hache de Thor.

L’un des aspects les plus importants de groot Cela a à voir avec votre vocabulaire. aussi bien dit vin Diesel dans son interview d’introduction de personnage avec Jimmy Fallon, « Dites simplement ‘Je suis Groot' ». Cependant, aussi simple que cela puisse paraître, le travail d’interprétation a été extrêmement important. En effet, à la demande du héberger du spectacles de fin de soiréedevoir donner de l’émotion à chacune de ses lignes de dialogue « c’était un défi ».

La chose intéressante à propos de l’apparition de groot et le travail de vin Diesel dans Les Gardiens de la Galaxie Tome 1. était-ce, selon l’acteur de Rapide et furieuxc’était la première fois qu’il le faisait « un film en plusieurs langues ». Il est alors interpellé par Jimmy Fallon pour démontrer les langues dans lesquelles il avait enregistré la phrase « Je suis Groot » pour les versions doublées du film MCU à travers le monde. Quelles furent? français, espagnol et mandarin. Vous pouvez regarder la vidéo sur ces lignes.

+L’autre acteur de Fast and Furious qui parle le mandarin

Lors de la promotion de rapide et furieux 9, F9, il y avait un acteur qui a montré qu’il savait parler une langue aussi compliquée que le mandarin. Ce n’était pas pour une simple attitude ostentatoire mais c’était une sorte d’excuse pour une erreur commise lors d’un entretien. On parle de Jean Cenaqui a rejoint la saga en tant que Jacob Toretto dans le dernier film de la saga et a dû s’excuser après avoir commis l’erreur de dire que Taïwan faisait partie de la Chine. Pour cela, Dîner a enregistré une vidéo en mandarin dans laquelle il admet avoir commis « un erreur » et noté : « J’aime et je respecte la Chine et les Chinois ». L’erreur tient au fait que bien que Taïwan soit un État autonome, la Chine le revendique comme sien et pour ne pas irriter un marché aussi important que celui du géant asiatique, la production et Jean Cena Ils ont pris des mesures à ce sujet avec la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

