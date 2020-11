Dans une première historique, Joe Biden a mentionné les personnes trans dans son discours de victoire

Joe Biden a prononcé son discours de victoire à Wilmington, Delaware samedi soir (YouTube / Guardian News)

La présidence de Joe Biden s’accompagne de nombreuses premières, et alors qu’il montait sur scène samedi soir, il en a ajouté une nouvelle: le premier président élu à mentionner les personnes trans dans son discours de victoire.

S’adressant à une foule en liesse dans sa ville natale de Wilmington, Delaware, le nouveau président élu a déclaré qu’il était maintenant «l’heure de guérir» de l’Amérique et a juré d’unifier à nouveau la nation.

Il a commencé par remercier «la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire» pour son soutien à sa campagne, y compris un cri à la communauté LGBT +.

«Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons constituée, la coalition la plus large et la plus diversifiée de l’histoire », a-t-il déclaré.

«Démocrates, républicains, indépendants. Progressistes, modérés, conservateurs. Jeune vieux. Urbain, suburbain et rural. Gay, hétéro, transgenre. Blanc. Latino. Asiatique. Américain de naissance. »

Au milieu d’un chœur d’acclamations, d’applaudissements et de klaxons de voiture, il a poursuivi: «Je le pense. Surtout pour ces moments où cette campagne était à son plus bas niveau – la communauté afro-américaine s’est à nouveau levée pour moi.

«Ils ont toujours mon dos et j’aurai le vôtre. J’ai dit dès le départ que je voulais une campagne qui représente l’Amérique, et je pense que nous l’avons fait. Voilà à quoi je veux que l’administration ressemble. »

Le discours de victoire de Biden était un retour rassurant à la rhétorique professionnelle et présidentielle évitée par Donald Trump, et un signe de son intention d’être président pour «tout le monde» – y compris les groupes marginalisés.

Ses propos faisaient écho au discours de Barack Obama en 2008, qui était la première fois qu’un président élu mentionnait la communauté gay dans un discours inaugural.

Et comme Biden a promis d’inaugurer une nouvelle ère de coopération, il a reconnu la douloureuse vérité que «trop de rêves ont été reportés trop longtemps» – une référence au poème «A Dream Deferred» de Langston Hughes, un homme noir gay.

«Nous devons concrétiser la promesse du pays pour tout le monde – peu importe leur race, leur appartenance ethnique, leur foi, leur identité ou leur handicap», a-t-il déclaré.

«Nous sommes à nouveau à un point d’inflexion. Nous avons la possibilité de vaincre le désespoir et de bâtir une nation de prospérité et de détermination. On peut le faire. Je sais que nous pouvons.