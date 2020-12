Shantelle Bisson nous parle de son nouveau livre «  Élever vos enfants sans perdre votre sang-froid  »

Aide-mémoire Showbiz: Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre?

Shantelle Bisson: Mon inspiration pour écrire mon livre Élever vos enfants sans perdre votre sang-froid a de multiples facettes:

(LR) Anthony Mantella, Natasha Koifman, Yannick Bisson et Shantelle Bisson en 2019 | Brian de Rivera Simon / Getty Images pour Audi Canada

1. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour ma mère en grandissant. Elle venait d’un foyer européen strict qui a immigré au Canada avec elle et ses frères et sœurs quand ils étaient très jeunes. J’ai vu qu’elle grandissait pour devenir adulte tout en élevant trois enfants et en s’occupant de mon père, qui était également jeune et alcoolique.

2. J’ai mis en œuvre une grande partie de ce qu’elle a fait en tant que mère m’élevant à élever nos filles. Comme tous ceux d’entre nous qui devenons parents, nous gardons certaines choses et jetons d’autres choses. Lorsque mon mari et moi avons rejoint une église non confessionnelle en 1992, nous avons glané beaucoup de sagesse de la congrégation sur la façon de former un couple fort et de construire une base familiale solide. Ainsi, nos techniques parentales éprouvées «à l’ancienne» ont fait partie de ce livre.

Shantelle Bisson | Gracieuseté de Publicity for Good

3. Tous nos amis ont commencé à avoir leurs propres enfants! Cela combiné avec le fait de voir notre plus jeune grandir, elle a 24 ans, et d’être témoin de la différence énorme dans l’implication parentale avec leurs enfants pour sa génération.

Regarder les parents étouffer simultanément leurs enfants via la parentalité en hélicoptère, alors qu’ils les surprogrammaient tout en les négligeant, en les mettant devant des appareils pendant des heures. Je savais que je devais intervenir et dire qu’il y avait une autre façon de faire la chose parentale sans perdre son sang-froid.

CS: Comment pouvez-vous garder votre sang-froid lorsque vos enfants vous testent constamment?

Shantelle Bisson | Gracieuseté de Publicity for Good

SB: À mon avis, le plus gros problème ici est qu’en tant que parent, vous avez permis que cela devienne un modèle dans le comportement de votre enfant. Donc, ma recommandation est que vous et votre partenaire ayez une réunion sur la façon dont vous allez changer ce comportement. Quelle conséquence allez-vous mettre en place dans votre environnement familial pour apprendre à votre enfant que ce comportement est inacceptable?

Cela peut être aussi simple que de perdre du temps pour regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo ou être sur leurs appareils. Commencer petit. Supprimez 10 minutes de leur temps total autorisé, si le comportement reste inchangé, augmentez la mise et ajoutez plus de temps. Finalement, votre enfant comprendra que vous êtes sérieux et le comportement s’arrêtera.

Communiquez clairement votre déception, votre nouvelle attente et quelles en seront les conséquences s’ils continuent à continuer dans cette voie. Avoir tout mis en page aide certainement à éliminer beaucoup de désagréments liés au traitement.

CS: Que voulez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre?

SB: Mon livre se concentre sur la préparation à la parentalité. À partir de la minute où vous vous trouvez enceinte ou que vous attendez l’adoption ou la maternité de substitution, c’est un manuel simple et sans fioritures sur la façon de franchir toutes les étapes jusqu’à ce que votre enfant atteigne deux chiffres.

C’est écrit de manière conversationnelle, comme si vous étiez assis là à discuter avec une bonne petite amie, après quelques verres de vin. Donc, il y a un peu de culot et beaucoup d’humour. Parce que si vous ne pouvez pas rire pendant que vous élevez vos enfants, la route sera longue. Rester simple.

