Lori Loughlin revient officiellement à la télévision dans When Hope Calls

Après son implication dans le scandale des admissions à l’université et sa peine de prison qui a suivi, Lori Loughlin est de retour sur le petit écran. En 2019, Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont été accusés d’avoir dépensé un demi-million de dollars en pots-de-vin pour que leurs deux filles soient sécurisées à l’Université de Californie du Sud. Niant initialement les accusations, Loughlin et Giannulli ont ensuite plaidé coupables et Loughlin a passé un peu moins de deux mois derrière les barreaux.

Au moment où la nouvelle du scandale a éclaté, Loughlin travaillait comme une série régulière sur les deux Quand le coeur t’appelle pour Hallmark et Maison plus pleine pour Netflix. En conséquence, elle a été licenciée des deux émissions. Il avait depuis été rapporté que Loughlin la ferait revenir à jouer dans Quand l’espoir appelle, une Quand le coeur t’appelle série dérivée sur la famille GAC. Loughlin a repris son rôle d’Abigail Stanton dans la première de la saison 2 samedi, un film en deux parties intitulé « Un Noël à la campagne ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Tout le monde sur le plateau est très heureux d’avoir Lori de retour », aurait déclaré un initié à US Weekly pendant le tournage. « L’équipage est conscient du scandale qu’elle a vécu mais croit fermement qu’elle mérite une seconde chance. »

Taquinant plus à venir de Loughlin, la source a ajouté: « Lors des réunions et des appels, elle a été si gentille avec tout le monde et a toujours été respectueuse, donc c’est excitant pour toutes les personnes impliquées. Il y a déjà eu des conversations sur de futurs projets avec elle sur toute la ligne.

Dans l’épisode, Lori Loughlin a retrouvé Daniel Lissing, qui joue Jack Thornton. Bien que Jack ait déjà été tué, il est apparu dans une séquence de rêve et a pu à nouveau travailler avec Loughlin. L’acteur a posté une photo de lui avec Loughlin lors de la diffusion de l’épisode.

« Voulez-vous lui faire savoir que je suis heureux qu’elle continue sa vie ? » Jack a déclaré dans la scène, demandant à Abigail de transmettre le message à sa femme, Elizabeth (Erin Krakow). « Et faites-lui savoir qu’elle fait du bon travail avec le petit Jack, et je ne peux pas être plus fier d’eux deux. … Et encore une chose : vous lui dites que le véritable amour ne meurt jamais. Je le sais plus que jamais. »

« Oh, Jacques. Il y a tellement de choses qu’elle veut vous dire », a déclaré Abigail.

Dans la première de la saison en deux parties de Quand l’espoir appelle, les résidents de Brookfield se réunissent pour célébrer Noël aux côtés de visiteurs familiers. Avec Lori Loughlin et Daniel Lissing, l’émission met en vedette RJ Hatanaka, Morgan Kohan et Wendy Crewson. Vous pouvez regarder un extrait de l’épisode mettant en vedette Loughlin et Hatanaka ci-dessous.





Pour ce qui est de Maison plus pleine, il semble que nous ayons pu voir la dernière fois de tante Becky. Loughlin a été licencié lors de la production de la cinquième et dernière saison de la série sur Netflix, donc même si Loughlin est de retour au travail, il n’est plus possible pour Becky de retrouver les Tanner. Cela pourrait toujours changer à un moment donné dans le futur, comme Jodie Sweetin l’a taquiné Maison la plus pleine dans 20 ou 30 ans. Peut-être que la grande tante Becky pourrait être un rôle que Loughlin pourrait jouer dans cette série hypothétique si elle devait se concrétiser.





Spider-Man: le producteur de No Way Home a mis en garde Tom Holland et Zendaya contre les rencontres Amy Pascal a produit des films Spider-Man depuis The Amazing Spider-Man, et elle a révélé qu’elle avait mis en garde les deux protagonistes contre le danger de sortir ensemble.

Lire la suite





A propos de l’auteur