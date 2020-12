«  Petite maison dans la prairie  »: Sean Penn a fait ses débuts d’acteur dans la série

Chaque acteur doit commencer quelque part. Pour la star hollywoodienne Sean Penn, ce point de départ était Petite maison dans la prairie. Le spectacle s’est déroulé de 1974 à 1983 et est un classique bien-aimé.

Depuis sa première apparition dans la série à l’adolescence, Sean Penn a continué à jouer dans les films Fast Times à Ridgemont High, Homme mort marchant, et Tous les hommes du roi. Il a également remporté deux Oscars.

Sean Penn | Emma McIntyre / Getty Images

Qu’est-ce que «Little House on the Prairie»?

Petite maison dans la prairie est une série télévisée qui a duré de 1974 à 1983. L’émission était basée sur le Petite maison série de livres écrite par Laura Ingalls Wilder.

Les livres sont de la fiction autobiographique et se concentrent sur l’enfance d’Ingalls Wilder entre les années 1870 et 1894. La série télévisée se déroule principalement à Walnut Grove, Minnesota.

Michael Landon a dépeint Charles Ingalls, et il était également écrivain, réalisateur et producteur exécutif de l’émission. Karen Grassle a interprété Caroline Quiner Ingalls, Melissa Gilbert a joué Ingalls Wilder, Melissa Sue Anderson a joué Mary Ingalls Kendall et les sœurs jumelles identiques Lindsay et Sidney Greenbush ont joué Carrie Ingalls.

Au cours de la première saison, la famille Ingalls déménage dans une ferme juste à l’extérieur de Walnut Grove. Pour la neuvième et dernière saison, le spectacle est devenu Petite maison: un nouveau départ et s’est concentré sur la relation d’Ingalls Wilder avec Almanzo Wilder (Dean Butler).

Le premier rôle intérimaire de Sean Penn était dans « Little House on the Prairie »

«The Voice of Tinker Jones» est le 11e épisode de la première saison de Petite maison dans la prairie et il a été diffusé en 1974. Leo Penn a dirigé l’épisode, et il a jeté sa femme Eileen Ryan et son fils Sean Penn dans l’épisode.

Dans l’épisode, Sean Penn est apparu comme un extra non crédité. Selon IMDb, c’était le tout premier rôle télévisé de Penn. À l’époque, Sean Penn avait 13 ans. Bien que le rôle n’ait pas été crédité, Petite maison dans la prairie servit toujours de débuts à Penn en tant qu’acteur.

Au fil des ans, Sean Penn a été acclamé pour son travail. Il a remporté des Oscars pour ses rôles dans le film de 2003 la rivière mystique et le film de 2008 Lait.

La petite maison dans la prairie a failli être annulée

Sean Penn n’est apparu que dans la première saison de Petite maison dans la prairie, et la première saison a obtenu des notes décentes parmi le public. Cependant, au cours de la deuxième saison, les notes ont considérablement chuté selon IMDb.

NBC a envisagé d’annuler le spectacle mais l’a plutôt déplacé au lundi soir. Grâce à cette décision, les cotes de l’émission se sont considérablement améliorées. IMDb rapporte qu’après la quatrième saison, NBC prévoyait d’annuler à nouveau l’émission.

En raison de ses notes élevées, Petite maison dans la prairie a été renouvelé pour une cinquième saison, et il s’est classé dans les 30 premières places jusqu’à ce qu’il disparaisse.