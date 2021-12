Dévoiler une photo d’Andrew Garfield et Robert Pattinson ensemble

Les points communs entre Andrew Garfield Oui Robert Pattinson ils sont infinis. Tous deux sont devenus célèbres à un très jeune âge, devenant le principal adolescent attrayant de cette époque. Mais des années plus tard, ils montraient aux téléspectateurs qu’ils ne sont pas seulement de jolis visages, ils ont un immense talent à offrir. Oui une photo de qui savait interpréter Homme chauve-souris à côté de l’acteur de Homme araignée il a révolutionné Internet.

Les deux sont dans le collimateur des cinéphiles. La première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a invité les fans à revoir tous les films sortis jusqu’à présent avec Spider-Man comme protagoniste et, bien sûr, que la version de Garfield dans L’incroyable homme-araignée. De son côté, Pattinson s’apprête à sortir Le Batman et les images présentées dans la bande-annonce montrent une performance prometteuse.

Ces derniers jours, avec leurs noms déjà plus qu’établis parmi les tendances, une photo du couple a été dévoilée sur les réseaux sociaux et les réactions des internautes ont été les plus euphorique. C’est que la possibilité de les voir ensemble rendait fous ceux qui suivent de près leur travail. Et bien que ces données puissent vous décevoir, la vérité est que l’image a été prise il y a 10 ans ! Le temps ne semble pas être remarqué dans son physique mais, en réalité, une décennie s’est écoulée depuis ce moment.

À ce moment-là, Robert Pattinson présentait Éclipse, le troisième film de la saga crépuscule, où il a joué le vampire Edward Cullen qui fait de lui l’un des acteurs les plus populaires de la dernière fois. Et Andrew Garfield faisait partie du casting de Réseau social, dans la peau du partenaire de Mark Zuckerberg. En ce sens, ils se sont rencontrés à la fête organisée par Hbo après la célébration du Golden Globe en 2010.

Il est clair que les gens adorent les voir ensemble : il y a quelques jours, les fans ont lancé une campagne pour que Garfield devienne le prochain Joker à partir de CC et faites ainsi une paire avec Robert Pattison. Cependant, l’interprète de Pierre Parker il a fait remarquer lors d’un dialogue avec GQ : «Je ne m’approcherais pas. C’est très gentil de sa part de penser que c’est possiblemais je ne pense pas que je pourrai jamais le faire à cause de ce qu’a fait Heath Ledger, ce que Jack Nicholson a fait et bien sûr Joaquin Phoenix a fait son propre génie”.

