Qui sont les acteurs de The Disorder You Leave sur Netflix?

Bárbara Lennie est Elvira Ferreiro Martínez à El Desorden que dejas.

L’actrice est née en Espagne il y a 36 ans, mais lorsqu’elle était très petite, elle a déménagé à Buenos Aires, en Argentine, jusqu’à l’âge de six ans. Il revient dans sa ville natale et se forge une impressionnante carrière artistique entre le cinéma et la télévision. Son enfance lui permet d’interpréter avec un accent argentin et il participe à diverses productions dans ce pays comme Una species de familia et Las furias. Son dernier événement sur grand écran était dans Everybody Knows, bande de 2018.







En série, il a une carrière plus courte, mais tout aussi réussie. Elle s’est démarquée dans Amar en fois brouillée avec 139 épisodes en tant que Rosa Fernández.

Elle compte actuellement 83,5 mille abonnés sur Instagram et l’utilise également pour la modélisation.