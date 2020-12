Sony sort Cyberpunk 2077 du PlayStation Store; les clients peuvent désormais demander des remboursements

Tendance FP18 déc.2020 12:31:14 IST

Sony l’a enfin fait. Des jours après CD Projekt Red annoncé que les gens non satisfaits de l’expérience de jeu de Cyberpunk 2077 peut demander des remboursements, Sony a lancé le processus et le jeu n’est plus disponible sur le PlayStation Store. Avec une note officielle aux clients, Sony a mentionné que les joueurs qui avaient acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store pourront bénéficier d’un remboursement complet. Le mode de paiement et l’institution financière affecteront le processus de remboursement et le temps nécessaire pour rendre l’argent, a déclaré la société.

La note mise à jour aux clients indique que SIE s’efforce de s’assurer qu’il y a un niveau élevé de satisfaction client et qu’ils commenceront donc à offrir un remboursement complet aux joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. « SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre », poursuit la note.

Expliquant le processus de remboursement, le message disait: « Une fois que nous avons confirmé que vous avez acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons à traiter votre remboursement. Veuillez noter que le remboursement peut varier en fonction de votre mode de paiement et de votre institution financière ».

Cependant, Sony a dû prendre cette décision hors de sa responsabilité de maintenir la bonne volonté après que les développeurs du jeu aient annoncé que les acheteurs mécontents pouvaient demander un remboursement. Les clients ont vu lors de l’initiation des remboursements sur PlayStation ou Xbox que la demande n’était pas traitée, ce qui signifie que CD Projekt Red n’avait pas vraiment tenu Sony ou Microsoft au courant lors de l’annonce.

Auparavant, Sony avait annoncé que sa politique ne permettait pas de remboursements si le jeu était déjà téléchargé et joué. Compte tenu de la situation, Sony n’avait d’autre choix que de retirer le jeu du PS Store et on s’attend maintenant à ce que Microsoft fasse de même. L’accueil du jeu tant attendu a été pour le moins décevant. Les clients avaient dit que Cyberpunk 2077 était très difficile à jouer sur PlaySattaion4 et Xbox One. Les problèmes persistaient également dans les consoles de nouvelle génération et il y avait aussi beaucoup de bogues à traiter sur PC.

Michał Nowakowski, vice-président du développement commercial et membre du conseil d’administration de CD Projekt, est resté optimiste il a déclaré que le jeu était «jouable» malgré l’expérience insatisfaisante.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂