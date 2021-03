Serj Tankian dit qu’il « ne respecte pas » les opinions politiques de John Dolmayan | 45S

Rock guérit tout. Serj Tankian de System Of a Down a récemment indiqué qu’il ne tolérait pas certaines opinions politiques de John Dolmayan, le batteur du groupe. Dans une récente interview pour Consequences of Sound, le chanteur a évoqué cette situation et, bien que leurs idéologies soient différentes, ce sont de bons amis.

«Nous sommes de très bons amis, nous sommes de la famille et il est mon batteur dans mon groupe, donc bien sûr nous avons parlé de beaucoup de choses différentes, y compris des opinions politiques. Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un après un certain temps sur un certain sujet … écoutez, cela ne signifie pas que nous sommes en désaccord sur d’autres choses. Nous sommes beaucoup d’accord sur les choses arméniennes, par exemple, beaucoup sur les affaires familiales, beaucoup d’autres choses, beaucoup de choses personnelles », a-t-il dit.

«Mais en ce qui concerne la politique américaine, il s’avère que nous sommes à des extrémités opposées, et nous sommes tous les deux très passionnés et véhémentes à propos de nos opinions, ce qui est bien. J’aime et respecte beaucoup John, mais je n’aime ni ne respecte ses opinions politiques américaines. Et ça va. Et je peux vivre avec cela et il peut vivre avec cela parce que nous nous respectons les uns les autres et nous nous soucions des autres », a-t-il déclaré.

Il semble que l’amitié soit la chose la plus importante après tout.