Une météorite rare, une «  relique du système solaire primitif  », tombe sur une allée en Angleterre

Une météorite trouvée au Royaume-Uni contient une combinaison extrêmement rare de minéraux qui pourrait donner aux scientifiques un aperçu de la formation du système solaire et même de l’émergence de la vie sur Terre.

Le météorite tombé à la terre le 28 février, lorsqu’une éblouissante boule de feu a survolé le sud-ouest de l’Angleterre, 45Secondes.fr précédemment rapporté . À l’époque, les scientifiques soupçonnaient que de nombreux fragments de la roche spatiale avaient probablement atteint le sol. Un de ces fragments a atterri sur une allée à Winchcombe, une ville du Gloucestershire, selon une déclaration du Natural History Museum de Londres.

Remarquant une tache noire et de suie sur leur allée, les occupants de la maison ont empoché des morceaux de météorite et ont rapidement alerté le UK Meteor Observation Network, qui a ensuite contacté le Natural History Museum.

En rapport: Crash! 10 plus grands cratères d’impact sur Terre

« Pour quelqu’un qui n’avait pas vraiment une idée de ce que c’était réellement, le chercheur a fait un travail fantastique en le collectant », a déclaré Ashley King, chercheuse au musée qui étudie les météorites. « Il en a emballé la majeure partie très rapidement lundi matin, peut-être moins de 12 heures après l’événement réel. Il a ensuite continué à trouver des morceaux dans son jardin au cours des prochains jours. »

Il est important de collecter les météorites tombées peu de temps après qu’elles aient touché le sol, car elles peuvent rapidement être contaminées par la pluie ou l’exposition à l’atmosphère, a rapporté 45Secondes.fr. En tout, les fragments collectés pèsent près de 11 onces (300 grammes) et représentent les premiers morceaux de roche spatiale tombée récupérés au Royaume-Uni depuis 1991, selon le communiqué du musée.

Après avoir examiné les fragments rocheux, les chercheurs du musée ont identifié la météorite comme une chondrite carbonée, un type rare de météorite qui provient d’un ancien astéroïde forgé dans les premiers jours de la système solaire lorsque les premières planètes se sont formées.

« Les météorites comme celle-ci sont des reliques du système solaire primitif, ce qui signifie qu’elles peuvent nous dire de quoi sont faites les planètes », a déclaré Sara Russell, chercheuse au musée qui étudie les météorites chondrites carbonées, dans le communiqué. « Mais nous pensons aussi … que des météorites comme celle-ci ont peut-être amené de l’eau au la terre , fournissant à la planète ses océans. «

La météorite elle-même ressemble un peu au charbon mais est beaucoup plus douce et fragile, a déclaré King dans le communiqué. La texture laisse entendre que la roche spatiale contient des minéraux d’argile molle et, par conséquent, contenait autrefois de la glace d’eau. En général, les météorites chondrites carbonées contiennent généralement un mélange de minéraux et de composés organiques, y compris acides aminés , les éléments constitutifs de protéines .

« C’est presque époustouflant, car nous travaillons sur les missions spatiales de retour d’échantillons d’astéroïdes Hayabusa2 et OSIRIS-REx, et ce matériel ressemble exactement au matériel qu’ils collectent », a déclaré Russell dans le communiqué. Ces deux vaisseaux spatiaux ont été conçus pour intercepter et collecter des échantillons d’astéroïdes; Hayabusa2 est revenu sur Terre en 2020 , portant 0,16 once (4,5 grammes) de roche spatiale, et OSIRIS-REx est livraison prévue environ 2,1 onces (60 grammes) d’échantillons en 2023, selon le communiqué.

Mais grâce à la météorite Winchcombe, les chercheurs du musée ont maintenant plus de 10 onces (280 grammes) de chondrite carbonée à étudier. Les minéraux ont probablement survécu à leur chute sur Terre car ils sont descendus relativement lentement, frappant le sol à 28 800 mi / h (46 800 km / h), ont noté les chercheurs.

Bien que cela puisse sembler rapide, les météorites peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 252000 km / h (154800 mi / h) lorsqu’elles traversent l’atmosphère – un taux qui entraînerait la désintégration de la chondrite carbonée avant même qu’elle ne touche le sol, a déclaré King dans le communiqué.

En ce qui concerne la météorite Winchcombe, « le fait qu’elle aille assez lentement, puis qu’elle a été collectée si rapidement après l’atterrissage, évitant toute pluie qui pourrait changer sa composition immaculée, signifie que nous avons vraiment eu de la chance avec tout, » elle a dit.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.