Lil Yase abattu à 25 ans

Le rappeur populaire de Bay Area Lil Yase a été abattu et personne ne sait vraiment où, pourquoi ou comment.

Selon TMZ, Yase traînait avec ses copains dans un studio d’enregistrement un peu au nord de San Fransisco à 23h30 hier soir. Il leur a dit qu’il sortait pendant une seconde et qu’il reviendrait tout de suite. Une heure et demie plus tard, il a été retrouvé assassiné à East Bay, à environ une heure du studio.

Les amis de Yase affirment que bien que Yase agisse dur dans sa musique, le joueur de 25 ans était cool avec tout le monde et n’avait pas de boeuf. Ils sont sidérés que quelqu’un le veuille sortir.

Yas avait éclaté en 2015 avec le morceau « Get It in » et avait été très présent sur la scène Bay depuis.

DÉCHIRURE.