L’émission apporte une nouvelle facette du hip-hop australien aux auditeurs – Spotify

Les fans de hip-hop en Australie savent exactement où aller pour avoir un avant-goût des derniers succès: Spotify’s A1 playlist. A1 a connu une croissance rapide de l’audience et l’an dernier a vu jusqu’à 227 000 flux quotidiens. La liste de lecture est connue pour mettre en valeur les morceaux de stars chevronnées et de talents émergents. En réalité, RADAR artiste Le Kid LAROI a connu un succès grandissant lorsque sa première chanson « Bénédictions”Est ​​apparu pour la première fois sur la playlist.

La demande pour ce genre montre que le hip-hop n’est plus un son de niche en Australie, mais plutôt une tendance mondiale qui a une présence dominante dans la musique grand public. S’appuyant sur cette demande, Spotify est ravi de présenter A1: Le spectacle, qui utilise notre nouveau musique et parler fonctionnalité.

Le format mettra les meilleurs morceaux de la liste de lecture A1 aux côtés des commentaires de type talk-show des animateurs. Les auditeurs pourront entendre les voix d’artistes hip-hop locaux, et le contenu offre de nouvelles opportunités pour élargir la conversation autour du genre en Australie.

A1: Le spectacle sera hébergé par Jade Le Écorcher, Jazmine Nikitta, et 24 Carat Kev, qui sont des membres influents de la communauté hip-hop australienne. Chaque épisode présentera des morceaux de la liste de lecture A1 (qui est mise à jour chaque semaine) et présentera des artistes locaux et internationaux. Découvrez le spectacle ci-dessous: