IFA 2020: La WashTower de LG est une combinaison lave-linge et sèche-linge

Si vous souhaitez avoir une machine à laver et un sèche-linge dans votre maison malgré le manque d’espace, vous avez deux options: vous pouvez acheter un appareil combiné avec un seul tambour ou vous pouvez empiler deux machines l’une sur l’autre. À l’IFA 2020, LG présente un mélange des deux variantes: la WashTower.

La WashTower de LG ressemble à deux appareils empilés les uns sur les autres, mais il en est un avec deux tambours. Le lave-linge et le sèche-linge sont mis en réseau et peuvent être commandés via un écran central.

La laveuse et la sécheuse communiquent entre elles

Grâce à l’intelligence artificielle, la WashTower doit reconnaître le poids et le matériau du linge dans le tambour et sélectionner automatiquement le programme approprié. Selon le LG, cela permet un nettoyage particulièrement rapide et doux. De plus, le lave-linge et le sèche-linge partagent leurs informations. Cela signifie que le tambour du sèche-linge est préchauffé à temps avant la fin du processus de lavage. Le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme idéal pour le linge.

Les utilisateurs de la «tour de lavage» n’ont qu’à mettre le linge d’un tambour dans l’autre. Il est contrôlé via le panneau de commande, situé entre les deux appareils. Ici, les utilisateurs peuvent voir la durée de chaque processus de lavage ou de séchage.

WashTower inférieur à deux unités empilées

LG n’a pas encore révélé la hauteur de la WashTower, mais selon le fabricant, l’appareil combiné est 87 millimètres plus bas que deux appareils moyens distincts empilés les uns sur les autres. La hauteur inférieure est destinée à faciliter le chargement et le déchargement. Le lave-linge peut contenir jusqu’à 17 kilogrammes de linge, le sèche-linge peut contenir 16 kilogrammes. Cela rend la WashTower particulièrement adaptée aux ménages avec de nombreuses personnes.

La WashTower sera initialement lancée en Amérique du Nord en octobre, et d’autres pays suivront. LG n’a pas encore annoncé le prix de l’appareil combiné.