Ryan Gosling jouerait un rôle important dans Les Quatre Fantastiques

Une rumeur prétend que Ryan Gosling incarnera l’un des héros du prochain film des Quatre Fantastiques.

©IMDBL’acteur aurait l’un des rôles principaux du film

D’après John Krasinski (Le bureau) pour apparaître en tant que Mr. Fantastic dans Doctor Strange dans le multivers de la folieles fans de l’univers Marvel sont devenus fous et maintenant une rumeur assure que Ryan Gosling aurait l’un des rôles principaux dans le prochain film de Les quatre Fantastiques.

Rappelons-nous que bien que Fox ait eu les droits, ils sont devenus une partie du MCU, donc les fans ont déclenché le « hype » pour revoir le groupe légendaire: richards de roseau, Susan Storm, Johnny Storm Oui Benjamin Grimm.

Après son apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, Krasinski a précisé qu’il ne sera pas M. Fantastic et qu’il n’a joué ce personnage que dans le soi-disant multivers.ce qui laisse la porte ouverte à l’acteur Ryan Gosling jouera le leader de Les quatre Fantastiques.

+ Quel rôle aurait Ryan Gosling dans Les Quatre Fantastiques ?

le balado Le micro chaud a cité un initié, qui a déclaré que l’acteur oscarisé pour La La Terre fera partie du film attendu pour 2025 et bien que On ne sait pas exactement quel rôle il joueraitil n’est pas exclu qu’il s’agisse de Reed Richards.

Un autre des acteurs qui, selon la rumeur, serait dans le film tant attendu est Adam Chauffeur (La Maison Gucci, Histoire d’un mariage) bien que, dans son cas, les options soient ouvertes non seulement aux protagonistes, mais aussi aux antagoniste Victor Von Doommieux connu sous le nom de Doctor Doom, l’archirival des héros.

Jusqu’au moment, tout est encore une rumeur et en IMDB Les prochains projets confirmés de l’acteur sont Barbie pour ce 2023, ainsi que Le gars qui tombe à pic Pour 2024, en plus, trois autres titres non datés apparaissent : Projet Je vous salue Marie, Loup garou, Sans titre Margot Robbie Ocean’s Eleven Film.

Les quatre Fantastiques sera dirigé par Matt Shakman (star trek 14, A la recherche du tueur Oui Juste les dix d’entre nous). Le film devrait sortir en salles le 14 février 2025..

