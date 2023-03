Sa fille est choquée quand sa mère rejette la demande en mariage de son père après 30 ans

Le mariage n’est certainement pas pour tout le monde. Et de nos jours, la plupart d’entre nous connaissent des partenaires de longue date qui ne veulent pas se marier, d’autant plus qu’il existe une myriade de façons de structurer des partenariats en dehors des normes établies, comme les relations ouvertes et la « non-monogamie éthique » et même le polyamour.

Mais quand un couple est ensemble depuis des décennies et a des enfants, le mariage semble être une étape logique, n’est-ce pas ? Pour une Britannique de 30 ans dont les parents ont été ensemble toute sa vie, cependant, ce n’est pas du tout ainsi que les choses se sont passées.

La mère d’une femme a refusé la demande en mariage de son père alors qu’ils sont ensemble depuis 30 ans.

Comme vous pouvez l’imaginer, la jeune femme a été choquée par le dénouement et s’est demandé ce que cela signifiait pour leur relation.

Le père de la femme a préparé une demande en mariage élaborée et romantique pour son partenaire.

La femme écrit qu’elle était ravie lorsqu’elle a entendu parler des plans de son père. « A Noël, mon père m’a confié qu’il allait demander à maman de l’épouser après plus de trois décennies passées ensemble », a-t-elle écrit à la chroniqueuse conseil du Mirror, Coleen Nolan.

« J’ai toujours détesté le fait d’être le seul enfant parmi mes amis dont les parents n’étaient pas mariés », a-t-elle poursuivi. Il était donc ravi quand son père lui a dit qu’il allait poser la question à l’occasion du 60e anniversaire de sa mère, un grand geste qui comprenait « un repas romantique… un magnifique bijou et… de belles vacances pour plus tard dans l’année ».

C’est une proposition dont beaucoup rêveraient. Mais pour ses parents, il n’y avait qu’un seul accroc dans le plan. « Alors voilà le problème », a-t-elle écrit, « ma mère a dit non ! »

La mère de la femme ne voit aucune raison de se marier après 30 ans de relation fructueuse.

La femme écrit que sa mère ne voit aucune raison de se marier. « Ils sont venus jusqu’ici sans être mariés et c’est peut-être le secret de leur succès », a déclaré sa mère.

Et au moins la proposition ne s’est pas terminée de façon spectaculaire. « Ce n’était pas un non en colère », écrit-elle. « Elle aime mon père et ne veut absolument pas que leur relation se termine. » C’est, bien sûr, beaucoup mieux que beaucoup de gens le font quand vient le temps de refuser une demande en mariage, comme le révèle la vidéo ci-dessous.

Cela aurait certainement pu être bien pire ! Mais le père de la femme n’est pas aussi circonspect.

«Mon père a été bouleversé», écrit-elle, «et se sent très plat et rejeté. Je ne sais pas quoi faire pour qu’il se sente mieux. Elle se demande si elle devrait essayer de convaincre sa mère de dire oui à la proposition de son père, et elle est profondément frustrée par l’approche « si ce n’est pas cassé, ne répare pas » de sa mère dans sa relation.

« Je me sens mal pour lui et un peu ennuyé par ma mère parce que pourquoi ne voudrait-elle pas épouser ce grand homme qu’elle aime clairement et avec qui elle veut être? » elle écrit, ajoutant: « J’ai envie de se cogner la tête. » =

Les couples de longue date qui s’abstiennent de se marier sont de plus en plus courants.

Une étude de 2021 de Pew Research a révélé que les parents de cette femme font partie d’une tendance croissante. Pew a constaté qu’entre 1990 et 2019, la part des adultes âgés de 25 à 54 ans qui étaient mariés est passée de 67 % à 53 %.

Cependant, les couples cohabitant sans se marier ont plus que doublé au cours de la même période – seulement 4% en 1990 contre 9% en 2019. Et la part des adultes qui n’ont jamais été mariés de leur vie a également presque doublé, passant de 17% à 33 %.

Cependant, ce changement n’est pas sans conséquences – Pew a également constaté que les résultats sanitaires et économiques se détérioraient parallèlement à cette augmentation de l’évitement du mariage.

Pourtant, il y a quelque chose à dire pour simplement laisser une relation exister. L’engagement est plus qu’un morceau de papier comme un certificat de mariage, comme les gens le disent souvent, et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se marier, de vouloir votre propre espace à ne pas vouloir s’emmêler financièrement avec un partenaire, comme la femme dans le TikTok ci-dessous.

Et jusqu’à relativement récemment dans l’histoire du mariage, l’institution n’avait de toute façon pas grand-chose à voir avec l’amour et l’engagement – ou la monogamie, d’ailleurs. C’était plutôt un moyen de forger des alliances économiques et de pouvoir et de créer des héritiers jusqu’aux années 1800 environ.

Quant à la femme qui a écrit à propos de ses parents, la chroniqueuse de conseils du Mirror lui a suggéré simplement « d’être là » pour son père dans son moment de rejet, mais de ne pas trop s’inquiéter du choix de ses parents de rester célibataires. « Je pense que c’est plus choquant ces jours-ci si vous avez des parents qui sont toujours ensemble – et les vôtres le sont! » elle a écrit. Avec autant de mariages qui se terminent par un divorce, c’est vraiment un accomplissement majeur !

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.