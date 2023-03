Début de la bêta en Allemagne – Diablo 4

Diablo 4 peut être joué en version bêta sur deux week-ends. Le premier est la version bêta à accès anticipé pour tous ceux qui précommandent. Le deuxième week-end, la bêta ouverte commencera pour tout le monde. Vous pouvez trouver de quels week-ends il s’agit et toutes les autres informations sur la bêta ouverte ici.

Y aura-t-il une précharge ?

Selon Blizzard, il y en aura un précharge à Diablo 4, qui vous permettra de précharger le titre juste avant le début des phases bêta. Cependant, la date n’a pas encore donné de date précise.

Diablo 4 : les dates de la bêta ouverte sont fixées

C’est de cela qu’il s’agit : Comme la plupart des versions majeures, il obtient également Diablo 4 une beta quelques semaines avant sa sortie fait un don. Officiellement, les deux phases bêta ont pour but de recueillir des retours, et des modifications pourront ensuite être apportées par la suite.

Ce sont les dates : Il y a deux week-ends pour tous ceux qui s’intéressent à Diablo 4 avant sa sortie jouer. Le titre est censé être officiel le 6 juin 2023 apparaître. Étant donné que les week-ends bêta se déroulent beaucoup plus tôt, je suppose qu’ils servent vraiment de test et pas seulement de démo.

17-19 mars 2023 : Week-end d’accès anticipé, bêta pour les précommandeurs

Week-end d’accès anticipé, bêta pour les précommandeurs 24-26 mars : Bêta ouverte pour tout le monde, même sans précommandes

Sur ces plateformes : Les deux week-ends bêta se déroulent sur toutes les plateformes pour lesquelles « Diablo 4 » apparaît. Qui comprend PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC.

Ceci est inclus dans la bêta de Diablo 4

Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Dans la version bêta, le Prologue, tout le premier acte et toute la première zone être jouable. La zone s’appelle Les sommets brisés et sera entièrement libre d’explorer, selon le site officiel de Blizzard.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Niveau maximum au niveau 25 : Vous pouvez également monter de niveau plusieurs fois dans la bêta ouverte. Au niveau 25 en revanche, c’est fini, on ne peut plus aller plus loin. Cependant, il est possible de plusieurs personnages différents jouer.

Mais méfiez-vous! Blizzard prévient que pourtant tout ne fonctionne pas pourrait. Le jeu n’est tout simplement pas terminé à ce stade, il pourraitbaisses de performances et échecs » venir.

Comment obtenir un accès anticipé à la bêta de Diablo 4

Vous avez précommandé Diablo 4 ? Ensuite, vous n’avez rien d’autre à faire. Si vous l’avez acheté numériquement à l’avance, vous devriez automatiquement pouvoir jouer à la version bêta sur votre plateforme le premier week-end.

tu as un code Si vous avez reçu un code d’accès anticipé à Diablo 4 Beta, utilisez-le sur diablo.com/beta après vous être connecté à votre compte.

Tout le monde peut alors démarrer la bêta ouverte le deuxième week-end et n’a rien d’autre à faire.

Êtes-vous enthousiasmé par la bêta de Diablo 4 ? Souhaitez-vous pré-commander juste pour un week-end bêta si précoce?