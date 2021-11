Elden Ring a l’air génial en 15 minutes d’action de jeu

Abonnez-vous à Push Square sur

Comme promis, FromSoftware a levé le voile sur Elden Ring avec 15 minutes de gameplay brut axé sur le combat, l’exploration et certains des personnages que vous rencontrerez dans The Lands Between. Les images se concentrent d’abord sur le monde ouvert général avant de se diriger vers les donjons et une grande forteresse connue sous le nom de Stormvale Castle. Nous apercevons même un combat de boss contre un demi-dieu, qui peut être classé comme un léger spoiler.

Le narrateur commence par parcourir The Lands Between, mettant en évidence de nouvelles fonctionnalités telles qu’un Site of Grace. Suit alors un combat contre un grand dragon et l’introduction d’un personnage nommé Alexander, qui est un pot géant coincé dans la boue. Des trucs fantastiques. La carte peut être personnalisée avec des marqueurs pour les points de repère importants et les matériaux d’artisanat, ou les zones générales sur lesquelles vous souhaitez revenir plus tard.

Les catacombes semblent représenter un contenu secondaire important, vous récompensant avec de nouveaux objets et trésors si vous parvenez à surmonter ce qu’ils cachent – ennemis et pièges inclus. Stormvale Castle est la grande finale de la présentation, montrant comment vous pouvez approcher des lieux en utilisant différents itinéraires. C’est aussi là que nous rencontrons Godric le Doré, qui règne sur le château et son parc.