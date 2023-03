Jason Sudeikis et Ted Lasso Cast pour visiter la Maison Blanche

Jason Sudeikis et le reste du Ted Lasso les membres de la distribution visiteront la Maison Blanche aujourd’hui. Variety rapporte que le casting de Ted Lasso est sur le point de rendre visite au président Joe Biden pour sensibiliser à l’importance de sa santé mentale et de son bien-être. Outre Sudeikis, les acteurs Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Phil Dunster, Brett Goldstein, Jeremy Swift, Toheeb Jimoh, Kola Bokinni, Cristo Fernandez, Billy Harris et James Lance devraient assister à l’événement.





Ted Lasso a été développé par Jason Sudeikis avec Bill Lawrence, Joe Kelly et Brendan Hunt. Les problèmes de santé mentale ont été l’intrigue principale de la série, ce qui rend la visite plus convaincante. L’annonce officielle d’Apple se lit comme suit :

« Ted Lasso a inspiré le monde à travers ses thèmes universels autour de l’optimisme, de la gentillesse et de la détermination et de la philosophie du Lasso pour « croire ». »

Le compte Twitter officiel du président Joe Biden a également tweeté à propos de l’événement suite à l’annonce d’Apple. Le président Biden a tweeté le mot « Demain » avec en pièce jointe la photo de son bureau avec le mot « Croire » dedans.

Il a également été signalé qu’après la réunion et la discussion à la Maison Blanche, des clips et des vidéos de l’événement seront partagés en ligne via les comptes de médias sociaux officiels de la Maison Blanche, afin que davantage de personnes puissent le regarder.





Les plaidoyers de Ted Lasso transcendent la vie réelle

AppleTV+

La série a consacré du temps et des efforts au fil des ans pour montrer l’importance de donner la priorité à la santé mentale et de se soumettre à une thérapie. Le plaidoyer de la série à succès Apple TV + transcende la vie réelle alors que les membres de la distribution ont décidé de se rendre à Washington, DC pour sensibiliser davantage. L’événement vise à aider les gens à parler plus ouvertement de leurs problèmes de santé mentale.

Avec une prémisse précieuse qui est bénéfique pour la société, Ted Lasso a prospéré à la télévision. Malgré le scénario utile de la série, Ted Lasso La rumeur veut qu’elle se termine cette saison. La dernière saison compte 12 épisodes et a débuté le 15 mars dernier. L’avenir de la série reste incertain car Sudeikis et les membres de la distribution gardent le silence à ce sujet.

Sudeikis a précédemment admis qu’il n’avait créé la série que jusqu’à la saison en cours. Il a ajouté qu’une finale de série a déjà été écrite et bien qu’ils travaillent toujours sur la série, il ne peut vraiment pas dire s’ils peuvent étendre l’histoire à plus de saisons. Bien qu’il soit flatté des retours positifs pour la série, il pense que l’histoire est racontée comme il l’avait espéré et qu’il ne pouvait pas en demander plus. Pour l’instant, il ne sait toujours pas ce qui nous attend pour la série.

Nouveaux épisodes de Ted Lasso sortent sur Apple TV+ tous les mercredis.