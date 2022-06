Horizon Forbidden West : la mise à jour 1.14 apporte New Game+ et bien plus encore !

Sony le plus jeune État des lieux a non seulement apporté aux fans une pléthore de nouveaux jeux, mais aussi mises à jour aux titres déjà sortis. Cela en faisait partie mise à jour 1.14 de Horizon Interdit Ouestqui entre autres un Nouveau jeu+- et une Mode ultra difficile présente.

Contrairement aux patchs précédents du jeu, celui-ci est Mise à jour très complète et ajoute un tout nouveau modeun nouveau niveau de difficulté et bien plus encore et corrige également un série de problèmes techniques. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la mise à jour est disponible maintenant. Alors s’il vous fallait une raison pour revivre la deuxième aventure d’Aloy, c’est probablement le signe pour vous lancer dans un autre voyage vers l’ouest interdit.

Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec la mise à jour 1.14

NouveauJeu+ : La plus grande nouveauté de cette mise à jour gratuite est de loin le mode New Game+ ou New Game+. Tous les joueurs qui ont terminé l’histoire principale de la suite d’Horizon peuvent désormais revenir en arrière et recommencer l’aventure depuis le début.

Comme d’habitude dans le mode New Game +, dans le nouveau jeu, exécutez l’intégralité Équipement, toutes les armes et toutes les capacités de la manche précédente accepté. De plus peut également nouvelles armes, teintes et peintures faciales déverrouillé, qui sont tous exclusifs à ce mode.

Nouveaux trophées : Pour ceux qui ont besoin de plus d’incitations pour commencer une nouvelle partie, Guerrilla Games a ajouté de nouveaux trophées avec des défis spécifiques au New Game+.

Mode Ultra Difficile : Le New Game+ aura un niveau de difficulté légèrement supérieur, mais ce ne sera pas trop dramatique. Le véritable défi était donc un nouveau niveau de difficultéla Mode ultra difficile, ajoutée. Ceci est disponible pour le déroulement normal de l’histoire ainsi que pour le mode « New Game + ».

Plus de qualité de vie à Horizon Forbidden West

De plus, Guerrilla Games a également quelques Fonctionnalités de qualité de vie mis en jeu que les fans auraient souhaité depuis longtemps. La première est la possibilité Réinitialisez les compétences d’Aloy via le menu. Cela peut empêcher que des points de compétence soient investis dans le mauvais domaine.

La deuxième amélioration est qu’il y a maintenant un fonction de transmogrification est, avec lequel l’armure d’Aloy peut avoir un nouveau look. Il est maintenant possible de prendre une variété d’aspects cosmétiques d’autres pièces d’armure et de les appliquer à presque n’importe quel ensemble d’armure. De cette façon, Aloy peut obtenir les valeurs d’armure souhaitées et être habillé selon ses propres goûts.

L’ensemble est soutenu par une série de améliorations techniques et corrections de bogues arrondi. Les points forts incluent certaines améliorations des performances, l’amélioration des visuels du jeu et la résolution d’un certain nombre de problèmes de plantage. Les quêtes principales, les quêtes secondaires et les activités dans le monde ouvert ont également été révisées d’un point de vue technique, y compris certains problèmes de déplacement rapide et divers bugs entravant la progression du jeu.