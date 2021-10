Rose Davis était-elle impliquée dans la mort de Gabby Petito ? Le meilleur ami démystifie les allégations

Depuis le tout début, lorsque Brian Laundrie est rentré chez lui le 1er septembre sans sa petite amie, Gabby Petito, et qu’elle a été portée disparue le 11 septembre, sa meilleure amie, Rose Davis a fait plusieurs déclarations condamnant Laundrie.

Malgré toutes les condamnations et les insultes qu’elle a lancées à la blanchisserie disparue, qui est recherchée pour avoir volé 1 000 € sur les comptes de Petito et reste une personne d’intérêt pour son meurtre, elle reçoit toujours des gens l’accusant d’être impliquée dans l’homicide de son meilleur ami.

Rose Davis était-elle impliquée dans la mort de Gabby Petito ?

Davis a répondu à ces cruelles allégations en remerciant un autre TikToker, Riley Lively, qui a réalisé une vidéo défendant Davis et réfutant les accusations.

Lively a décomposé chacune des raisons pour lesquelles les gens avaient mis en doute l’innocence de Davis et répondu à chaque réclamation.

Rose Davis était censée rencontrer Gabby Petito au moment de sa mort.

Davis et Petito avaient prévu de se rencontrer à Yellowstone pour l’anniversaire de Davis, le 29 août.

Mais certains ont été surpris que Davis n’ait pas immédiatement signalé la disparition de Petito alors qu’elle ne s’était pas présentée.

Cela a amené les gens à croire qu’elle peut-être aidé blanchisserie en commettant le meurtre puis en s’échappant de la scène du crime – en rentrant chez lui sans Petito.

Davis a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas du fait que Petito ne l’avait jamais appelée parce qu’elle avait manqué de traîner lors d’événements passés auparavant et qu’elle avait compris que Petito était en voyage sur la route, elle a donc fini par ne pas aller à Yellowstone.

De nombreuses personnes se méfiaient des publications de Rose Davis sur les réseaux sociaux.

Pour étayer leurs allégations, les gens ont regardé les publications de Davis sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qu’elle a publié sur Petito – affirmant que comme ce n’était pas beaucoup, ils n’étaient pas si proches.

Cependant, il n’est pas anormal que des amis à distance n’aient pas beaucoup de messages ensemble.

Le 31 août, elle a posté quelques photos sur Instagram avec la légende « elle était innocente… » et a collé son majeur sur l’une des photos, que les gens pensaient également incriminantes.

Elle a modifié la légende de la photo pour inclure « (Arrêtez de supposer. Désolé, ça a l’air mauvais, mais c’est une coïncidence) ».

Certains ont également examiné les antécédents de toxicomanie de Davis et essayé de l’utiliser pour l’accuser d’être violente et meurtrière, ce qui est une supposition cruelle et inexacte à propos d’une femme qui est maintenant sobre.

Une femme a affirmé avoir vu Rose Davis dans la camionnette de Gabby Petito.

Lively a également mis fin à une allégation qui s’était propagée sur les réseaux sociaux.

Un témoin supposé avait affirmé avoir vu deux femmes dans une camionnette dans un camping près de Grand Teton qui se comportaient de manière très étrange – bien que cela ait été rapidement démenti car c’était dans un camping totalement différent dans une camionnette noire le 24 août lorsque Petito et Laundrie étaient encore dans l’Utah.

Rose Davis a critiqué Brian Laundrie.

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce de la disparition de Petito après le retour de Laundrie chez elle sans elle, Davis a commencé à parler aux forces de l’ordre et aux journalistes de sa relation avec Petito et de ce qu’elle savait de leur relation ensemble.

Elle l’a toujours traité de manipulateur, de jaloux, en disant « J’ai l’impression que Brian n’a jamais pensé qu’il serait suffisant, et évidemment, il voit la beauté en Gabby. Elle est magnifique. »

Lors d’un épisode de 48 heures de CBS diffusé le 25 septembre, elle s’est souvenue d’un moment où ils étaient censés sortir au bar.

« Il ne voulait pas qu’elle sorte une nuit avec moi, et il a volé sa carte d’identité parce que vous ne pouvez pas entrer dans le bar sans votre carte d’identité », a déclaré Davis, « Et cela l’a vraiment bouleversée. Tu es fiancée. Ce n’est pas censé être comme ça. »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.