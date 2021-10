YouTube annule la production de ses résumés annuels

Après dix années consécutives à mener ses introspectives annuelles via « YouTube Rewind », la plateforme de streaming vidéo a annoncé que cette série de résumés, qui mettait en lumière les plus grands créateurs de contenu de la plateforme, a parfois été la cause de moqueries ou de commentaires négatifs de la part des utilisateurs.

En 2010, les dirigeants de YouTube ont établi cette tradition avec l’arrivée de « YouTube Rewind: A Year in Review », commençant simplement comme un « Top 10 » du contenu le plus populaire sur la plate-forme au cours de cette année. Le succès de ce premier « Rewind » servirait à présenter un large spectre de contenus que les internautes consommaient à l’époque.

En 2012, YouTube a décidé de retravailler la formule de son « Rewind » en proposant des apparitions plus élaborées des créateurs de contenu les plus populaires de la plateforme, faisant appel à la façon dont les utilisateurs percevaient Internet selon l’air du temps de l’époque : vloggers, gamers, critiques en faisaient partie. de quelques segments intéressants qui ont ouvert la voie aux prochaines éditions.

Pourtant, la manière « utopique » dont YouTube (ou plutôt, ses dirigeants) perçoit le potentiel d’internet s’avérerait être un mauvais coup en 2018, lors de la tristement célèbre participation de l’acteur Will Smith partageant son grand amour pour « Fortnite ». , En plus d’une étrange sélection de créateurs qui, reproduisant maladroitement certains mèmes populaires, ont présenté un message sur « élever la voix » qui a été perçu comme un geste purement artificiel.

Selon Game Rant, un porte-parole de YouTube a confirmé que la série « Rewind » a été annulée jusqu’à nouvel ordre, anticipant que ce ne sera plus un espace axé sur les stars et qu’ils chercheront un moyen de concentrer l’expérience sur un événement de un caractère interactif avec les utilisateurs.

Inutile de dire que l’édition 2018 de « YouTube Rewind » est actuellement l’une des vidéos avec le plus grand nombre de notes négatives sur la plateforme. En 2019, malgré une édition moins extravagante que la précédente, la plateforme continuerait dans la même tendance d’ignorer les créateurs de contenus vraiment populaires pour laisser place à des « célébrités » qui ne serviraient que de crochet à leurs reproductions.