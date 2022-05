La fin de la saison 6 de « This Is Us » expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après six saisons et 106 épisodes suivant la vie de la famille Pearson, « This Is Us », le drame de CNB mettant en vedette Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley, il s’est terminé le 24 mai 2022 avec un épisode se déroulant sur trois chronologies.

Dans le flashback de 1990, Rebecca et Jack décident de passer du temps de qualité avec les Big Three. Après avoir joué à Pin the Tail on the Donkey, ils regardent des films familiaux et Jack apprend à Randall et Kevin à se raser.

De plus, Rebecca et Jack sont montrés en train de pousser leurs enfants sur les balançoires. La scène se croise avec Randall et sa femme Beth faisant de même avec Tess et Annie, avec Kate et Toby poussant leur fils Jack, et enfin avec un adulte Jack et sa femme Lucy poussant leur fille Hope sur les balançoires.

Kevin, Kate et Randall parlent après les funérailles de leur mère dans le dernier chapitre de « This Is Us » (Photo : NBC)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 6 DE « THIS IS US » ?

De nos jours, les Trois Grands préparent les funérailles de leur mère. Chagriné par la mort de Rebecca, Randall essaie d’écrire un discours approprié, mais devient incontrôlable quand il ne le peut pas. Cependant, sa femme Beth l’aide à garder son sang-froid.

Après les funérailles et les discours de Randall, Kate et Kevin, Déjja dit à son père qu’elle va avoir un garçon. Plus tard, les Trois Grands se réunissent pour une dernière conversation en famille, partageant leurs plans pour l’avenir.

Alors que Kevin partage qu’il se concentrera sur son organisation à but non lucratif, Kate annonce qu’elle ouvrira plusieurs écoles de musique pour les enfants malvoyants, et Randall révèle qu’il annoncera sa course présidentielle.

La sixième et dernière saison de « C’est nous» se termine par la réunion de Rebecca avec Jack, qui lui assure qu’elle « sera toujours là » pour ses enfants. Ceci en admirant une fois de plus sa cicatrice sur son sourcil, celle qu’elle s’est faite lorsque son père l’a poussée sur les balançoires.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 6 DE « THIS IS US » ?

Dans une interview avec Variety, le créateur Dan Fogelman a raconté comment ils avaient choisi le dernier coup. « C’était entre deux, parce qu’ils sont tous les deux assez puissants. Le dernier message de ‘C’est nous‘En quoi consiste la fin et en quoi consiste tout le spectacle, à bien des égards, est une promesse très simple que les personnes que vous perdez vivent à travers les personnes laissées pour compte. Et cela a toujours été au centre du spectacle. Nous allons tous, dans nos vies, inévitablement vivre une grande perte et une grande douleur. Et il y a quelque chose à savoir que, dans le petit comme dans le grand, ils vivront avec vous. Et c’est un peu difficile à comprendre, mais lorsque vous effectuez un zoom arrière, comme le spectacle l’a fait, espérons-le, en couvrant plusieurs générations de la famille, vous pouvez voir le tissu conjonctif et vous pouvez voir comment les personnes que vous perdez restent dans l’image tout le temps .”.

Aussi, en dialogue avec le Los Angeles Times, il a expliqué comment la métaphore du train est née. « Certaines choses étaient vraiment importantes pour moi : Rebecca allant à la fin de l’avant-dernier épisode pour que la série ne se termine pas avec la mort de quelqu’un, mais corresponde absolument au thème de la série, c’est-à-dire ce qui se passe quand on passe à autre chose après. Et je cherchais une métaphore au début de la saison. J’emmène beaucoup mon jeune fils à Travel Town, qui est l’endroit de tous ces trains à Los Angeles. Et la mystique et la romance des trains ont toujours attiré mon attention. Un jour, l’un de nos producteurs exécutifs et scénariste qui m’accompagne depuis le début, KJ Steinberg, a déclaré : « J’ai une idée bizarre. Et si c’était la représentation du voyage de Rebecca : être dans un train, quelque chose qui est lié [a] son enfance?’ Cela s’est immédiatement verrouillé pour moi. c’est de là que ça vient”.

À propos de la première scène, il a révélé à The Hollywood Reporter : «Nous enregistrons ceci [flashback en el] épisode il y a des années, principalement pour les capturer à un moment où nous et le public serions nostalgiques. C’est comme regarder un vieux film amateur”.