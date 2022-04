L’acteur de la méthode Jared Leto a utilisé des béquilles sur le plateau de Morbius, même pour les pauses toilettes

Jared Leto est l’un des nombreux acteurs hollywoodiens dont les noms sont désormais associés au « jeu de méthode ». Mais il va souvent trop loin en jouant un personnage, et c’est exactement ce qui s’est passé sur le tournage de son dernier film, Morbius. Dans une récente interview avec Uproxx, le réalisateur Daniel Espinosa a confirmé une histoire sur Leto utilisant des béquilles même pour utiliser la salle de bain pendant le tournage Morbius.

Dans le film, Jared Leto joue le Dr Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une maladie sanguine rare qui acquiert des capacités vampiriques tout en essayant de se guérir. En raison de sa frêle condition, Morbius doit utiliser des béquilles pour marcher, et pour mieux comprendre la douleur du personnage, Leto s’est soumis à une épreuve similaire.

Mais cela s’est avéré être un fardeau important pour l’équipe du film. Leto utilisait des béquilles et boitait lentement pour se rendre aux toilettes pendant le tournage. Ce processus a commencé à prendre tellement de temps qu’un accord a dû être conclu avec Leto pour utiliser un fauteuil roulant, et il a accepté d’être conduit aux toilettes. Lorsqu’on lui a demandé si ces rapports étaient exacts, Espinosa a simplement répondu «oui» avant de donner son avis sur les techniques d’acteur extravagantes de Leto.

« Ouais. Parce que je pense que ce que Jared pense, ce que Jared croit, c’est que d’une manière ou d’une autre la douleur de ces mouvements, même quand il jouait Michael Morbius normal, il avait besoin, parce qu’il a eu cette douleur toute sa vie. Même si, comme il est vivant et fort, ça doit être une différence. Hé, mec, ce sont les processus des gens.

« Tous les acteurs croient aux processus. Et vous, en tant que réalisateur, vous soutenez tout ce qui le rend aussi bon que possible », a ajouté Espinosa, soutenant Leto. Plusieurs acteurs renommés ont utilisé la méthode d’action, y compris Marlon Brando et Daniel Day-Lewis, et cela fonctionne la plupart du temps. En termes simples, le jeu de méthode implique d’identifier, de comprendre et d’expérimenter les motivations et les émotions intérieures d’un personnage, ce qui peut parfois inclure de rester dans le personnage même lorsque les caméras ne tournent pas. Cette technique est également assez controversée, car les acteurs s’emballent souvent en le faisant, affectant leur bien-être et celui de leurs pairs.

Jared Leto est l’un des rares acteurs à avoir reçu à la fois l’Oscar et le Razzie Award, qu’il a récemment remportés pour son interprétation de Paolo Gucci dans Ridley Scott. Maison Gucci. Leto a été acclamé par la critique pour sa performance dans Dallas Buyers Club, où il jouait une femme trans séropositive. Leto est allé jusqu’à perdre 30 livres et à se raser tout le corps, y compris ses sourcils, pour représenter le personnage.

L’approche de Leto a fonctionné cette fois-là, mais lui a causé des ennuis quelques années plus tard en Escouade suicide. Il aurait envoyé une carcasse de porc, des rats vivants et utilisé des préservatifs au casting. Leto a depuis réfuté ces informations, les qualifiant de fausses nouvelles.

Alors que Jared Leto Morbius la performance est l’un des points forts d’un film par ailleurs terne, selon les critiques, ce n’est toujours pas suffisant pour sauver Morbius d’être compté parmi les goûts de Les quatre Fantastiques et X-Men : Phénix noir. Les plans de Sony pour un partage Homme araignée l’univers sont susceptibles de prendre un grand coup en raison de de Morbius réception et, espérons-le, la prochaine Kraven le chasseur et Madame Web s’en tirera mieux.

Avec Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona, Tyrese Gibson et Michael Keaton, aux côtés de Jared Leto en tête, Morbius joue actuellement dans les salles du monde entier.





