Kristen Stewart était complètement incapable d’ouvrir la bouche en raison de son anxiété à l’idée de jouer Diana

Kristen Stewart a révélé qu’elle était si impatiente de jouer la princesse Diana dans le nouveau film à venir Spencer qu’elle n’a pas pu ouvrir la bouche pendant deux semaines avant le tournage.

L’acteur de 31 ans incarne la défunte princesse dans le film – qui se déroule sur trois jours à Noël à Sandringham après l’effondrement du mariage royal entre Diana et le prince Charles.

Mais en parlant de ses luttes, la crépuscule star a déclaré à la BBC: « J’avais l’ATM [temporomandibular joint – which meant that her jaw stayed shut] au point où j’étais comme, complètement enfermé.

« Je me suis dit ‘Hein, je suppose que je suis vraiment nerveux’ – j’ai vraiment trébuché jusqu’à ce que nous commencions. »

Le film très attendu a été dévoilé au Royaume-Uni avec une première au BFI London Film Festival.

Réalisé par le cinéaste chilien Pablo Larrain, le film montre Diana se préparant à affronter la famille royale pendant la période des fêtes.

Parlant de l’aide qu’elle a reçue du réalisateur, Stewart a expliqué comment il lui avait dit de « se détendre et de faire confiance au processus », suggérant qu’elle ferait mieux de se fier à sa préparation approfondie.

Admettant qu’elle « n’a pas grandi en suivant le genre de saga » et disant qu’elle n’avait pas la « relation la plus développée ou la plus définie » avec la famille royale en général, elle a dû faire beaucoup de travail.

Crédit : NEON

Elle a ajouté : « J’ai tout lu, je voulais chaque photo… j’ai regardé toutes les interviews sur lesquelles j’ai pu mettre la main.

« J’ai regardé La Couronne, j’ai regardé chaque itération de l’interprétation. J’ai juste essayé de l’absorber d’une manière émotionnelle et générale, puis de faire confiance au processus et de m’attendre à ce qu’elle se présente. »

S’exprimant au BFI London Film Festival, Stewart a déclaré: « J’espère qu’elle regarde », a poursuivi: « Les gens lui ont pris depuis longtemps. Je pense qu’elle était une personne généreuse, c’est ce que je ressens d’elle.

« Notre premier pas dans cela a toujours été avec amour et admiration, et si nous ne l’avions pas aimé, nous n’aurions pas fait le film.

« Donc, cela vient d’un endroit vraiment prudent et prévenant, et nous sommes chanceux d’avoir eu l’opportunité. »

Stewart a déclaré qu’elle souhaitait également injecter des moments de joie dans son interprétation de Diana, ajoutant: « La seule façon de le faire correctement, ce qui n’était pas en fait le but ultime, serait de la sentir légère.

« Je pense que mon plus gros point à retenir était même quand elle se sentait à ses moments les plus bas, et qu’elle se sentait en quelque sorte en désaccord avec le monde avec lequel elle interagissait, il y a toujours quelque chose qui explose au centre de celui-ci.

« Et sans ça, tu n’aurais pas été fidèle à elle.