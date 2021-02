Histoire choquante: Danna Paola a révélé qu’ils voulaient la maltraiter pendant le tournage d’Elite

Danna Paola a sauté à la renommée internationale après avoir joué Lucrecia Montesinos sur la série Netflix Elite. La production espagnole a été une belle expérience pour l’actrice qui a catapulté plus tard sa carrière à la fois d’actrice et musicale. Cependant, ces jours en Europe ont également gardé un sombre souvenir pour le mexicain: Dans les dernières heures, elle a révélé qu’ils voulaient la droguer pour l’abuser pendant son séjour à Madrid. Qu’est-ce qui s’est passé?

Le chanteur de 25 ans était sur la chaîne Rose Yordi Sur YouTube et entre autres sujets, il a rappelé son travail en Espagne qui lui a permis de se faire connaître dans le monde entier. Dans l’interview, elle a assuré qu’elle se sentait à l’aise sur le plateau, mais a avoué qu’en dehors du plateau, elle avait vécu une scène plus que désagréable et le raconter peut aider à sensibiliser. «Des choses horribles m’arrivent à Madrid, où pour la première fois j’ai eu l’opportunité de sortir dans la rue à quatre heures du matin, de marcher et de ne pas avoir rien qui m’arrive, de ne pas me sentir en insécurité, mais un jour ça arrivé« , avancement.







Danna a raconté que la veille de l’enregistrement, elle avait visité un pub latin avec un ami mexicain. Là, il passa un bon moment jusqu’à ce qu’ils approchent un groupe de jeunes qui se croyaient amicaux. «Mon ami et moi avons partagé un gin tonic. Nous avons commencé à parler avec les garçons et j’ai fumé la chicha avec eux. Soudain, mon ami m’a dit qu’il devait aller aux toilettes», il a continué.

Sans la présence de son ami, une personne inconnue s’est approchée de lui et a tenté de droguer l’actrice. «J’avais laissé le verre sur la table, il m’a demandé si c’était mon verre et j’ai dit oui. Je commence à le boire. Nous avons continué à parler et j’ai commencé à me sentir très mal: j’ai commencé à avoir des vertiges, cela a commencé à me rendre très somnolent. Alors j’ai dit feu rouge, ce n’est pas juste, alors j’ai dit que je devais y aller. Je me sentais mal. Quand mon ami est arrivé, je lui ai dit que je me sentais très mal et que je voulais y aller« , a indiqué et ajouté que « C’est à ce moment-là que les gars ont voulu en faire trop » avec elle.

Danna Paola s’est rendue à Madrid pour devenir Elite à l’âge de 22 ans (Getty)



La Mexicaine a également raconté comment elle avait réussi à échapper aux harceleurs: «Ils sont venus voir si j’allais bien et je leur ai dit que je voulais y aller. D’autres vieilles femmes sont venues me demander si j’allais bien. Après cela, je ne sais pas comment nous avons eu l’Uber, je suis arrivé chez moi et Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé ensuite « . De plus, il a révélé qu’il ne se souvenait pas comment Il s’est retrouvé à l’hôpital quelques heures plus tard.

Heureusement, Paola a pu s’échapper, mais ces pratiques des criminels sont courantes. «C’est quelque chose que ta mère te dit toujours de ne pas faire et que tu fais toujours: ne prends rien aux étrangers, ne laisse personne prendre ton verre. Soyons conscients que, peu importe notre force et notre indépendance, nous ne connaissons pas les intentions des autres « , conclut-il.