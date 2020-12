‘RHOBH’ Alun Giggy Dead: les stars de Bravo pleurent le chien de Lisa Vanderpump

Lisa Vanderpump est l’une des anciennes stars de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Il y a deux choses pour lesquelles la star de télé-réalité est connue: son amour de la couleur rose et son chien de compagnie Giggy. Ce dernier est devenu une icône de la télé-réalité et a établi la norme pour d’autres animaux célèbres de Les vraies femmes au foyer monde. Vanderpump a partagé la nouvelle dévastatrice avec ses fans en annonçant la mort de Giggy.

«Nous sommes dévastés de dire que notre bien-aimée Giggy est décédée ce matin», a déclaré Vanderpump sur son compte Instagram vérifié. « Il était vraiment aimé, et nous savons combien d’entre vous l’aimaient aussi. »

Giggy était l’abréviation de Gigolo et était souvent présenté sur RHOBH, devenant une star à part entière.

«Notre doux Gigolo était un chien tellement incroyable et unique, mais c’est principalement grâce à lui que nous avons créé la Vanderpump Dog Foundation et nous nous sommes lancés dans notre mission de sauver le plus de chiens possible», a poursuivi Vanderpump. «Il nous a inspiré pour commencer notre travail de sauvetage, et pour cela, nous serons toujours reconnaissants. L’héritage de Giggy vivra, à travers tous les chiens que Vanderpump Dogs sauve. Merci à tous pour votre soutien. Rest In Peace Giggy, nous vous aimons.

Vanderpump a également signé la note au nom de son mari Ken Todd.

Les célébrités Bravo réagissent à la mort de Giggy

La nouvelle de la mort de Giggy a rapidement fait la une des journaux et les stars de Bravo sont venues au poste de Vanderpump pour exprimer leurs condoléances.

Andy Cohen, le producteur exécutif de Les vraies femmes au foyer, a déclaré: «Giggy était le premier chien de Bravo. Vraiment coup de foudre pour le chiot le plus mignon que nous ayons jamais vu. RIP magnifique Gigolo. »

Tom Schwartz de Règles de Vanderpump a également commenté en disant: «RIP Giggy, vous étiez aimé [by] beaucoup et a apporté tellement de joie au monde.

L’épouse de Schwartz, Katie Maloney, a également exprimé ses sympathies en ajoutant: « RIP Giggy, vous étiez et serez toujours emblématique. »

Année difficile pour Lisa Vanderpump

Vanderpump n’a pas eu une année facile cette année. Après le déclenchement de la pandémie, ses restaurants ont été contraints de fermer. Le secteur des restaurants et bars a été durement touché car le coronavirus a été difficile à contrôler. La Californie applique certaines des mesures les plus strictes pour protéger la santé de ses citoyens et Vanderpump a été directement touchée.

En juillet, Vanderpump a pris la difficile décision de fermer définitivement son restaurant Villa Blanca, situé au cœur de Beverly Hills.

«Bien qu’il y ait eu de nombreux articles mensongers au cours de la semaine dernière environ sur les raisons de la fermeture de Villa Blanca, nous allons en effet fermer nos portes pour de bon», a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Vanderpump a expliqué que son propriétaire n’avait pas hésité à négocier un nouveau contrat étant donné les circonstances de la pandémie.

«Si le propriétaire avait été disposé à renégocier et que le bail ne se terminait pas, nous aurions rouvert, mais malheureusement avec le coronavirus, la situation était hors de notre contrôle», a ajouté Vanderpump.

Villa Blanca faisait partie de la communauté de Beverly Hills depuis 12 ans. L’ancien RHOBH star a déclaré qu’elle espérait pouvoir ouvrir le même concept dans un endroit différent à l’avenir.

En plus de la fermeture du restaurant, l’émission à succès de Vanderpump Règles de Vanderpump a été placé sur une pause prolongée. Bravo a pris la décision de licencier quatre membres de la distribution de la série en raison d’actions racistes. La série devrait filmer une autre saison, mais on ne sait pas encore quand ce sera le cas.