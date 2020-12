La créatrice de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, pensait qu’Alexis Bledel la détestait au début

Gilmore filles a joué Alexis Bledel dans le rôle de Rory Gilmore, l’élève de lycée devenu étudiant en journalisme de Yale.

le Gilmore filles La créatrice a adoré Bledel dès qu’elle a auditionné pour Rory – mais a pensé que le jeune acteur la détestait quand elle a lu pour le rôle.

La créatrice de Gilmore Girls pensait qu’Alexis Bledel la détestait avant d’être choisie pour Rory

Alexis Bledel et Lauren Graham de Gilmore filles lors de la tournée de presse de l’Association des critiques de la télévision d’été 2006 pour le réseau CW le 17 juillet 2006 | Kevin Winter / Getty Images

En 2015, le casting principal de Gilmore filles réunis au festival ATX TV d’Austin. La créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, a réfléchi à la construction du casting de la série The WB.

«Je suis en quelque sorte la reine de l’écriture de femmes incompétentes», a-t-elle déclaré à la foule texane. «Je ne sais pas pourquoi, comme, ce sont des parties difficiles.» Sherman-Palladino se souvient également d’avoir rencontré Bledel, qui avait un rhume au moment où elle a auditionné pour Rory.

«Quand Alexis est entrée, elle était malade et elle m’a regardé, comme » Je suis malade, vraiment!? « », A déclaré Sherman-Palladino. «J’étais comme, ‘Elle me déteste. Je l AIME.’

L’écrivain s’inquiète: «Je veux celui qui me déteste.»

Cependant, le Gilmore filles showrunner savait que Bledel, qui n’avait aucune expérience d’acteur formelle, était parfait pour jouer Rory.

«Elle était tellement différente et une bouffée d’air frais», a expliqué Sherman-Palladino. «C’est ce que Rory devait être. Rory devait être quelque chose que vous n’aviez jamais vu auparavant.

Où était Alexis Bledel avant d’apparaître dans la saison 1 de ‘Gilmore Girls’?

Le New York Times a expliqué les antécédents de Bledel avant Gilmore filles:

Bledel, mannequin et étudiante avec une expérience limitée de la télévision, avait d’abord besoin de plus d’aide que les autres, ne sachant même pas à quelle caméra elle était censée faire face.

À un moment donné, l’acteur Kelly Bishop a dit à Lauren Graham qu’elle admirait à quel point elle et Bledel étaient toujours en contact.

«En fait, la raison pour laquelle j’ai commencé à faire cela, c’est parce que je voulais qu’elle atteigne sa cible», a expliqué Graham à Bishop.

CONNEXES: Alexis Bledel n’était pas fou de la fin de « Gilmore Girls: une année dans la vie »

Comment les autres personnages principaux ont été choisis dans la série WB

Comment Graham a-t-il été choisi comme Lorelai Gilmore?

«Ils n’arrêtaient pas de me remettre la photo de Lauren et je ne la regarderais pas, car elle était dans cette autre émission», Gilmore filles showrunner a déclaré lors de la réunion de 15 ans. Elle s’inquiétait: «Je vais tomber amoureuse de quelqu’un que je ne peux pas avoir.»

Cependant, Graham a fini par lire le script et a dit «quelque chose a cliqué».

«Elle est finalement entrée», a déclaré Sherman-Palladino à propos de Graham. « Elle s’est assise. Nous avons parlé. Nous lisons. Elle est sortie et nous sommes comme, et nous avons terminé. Et, il y a Lorelai.

Le casting de Bishop dans le rôle d’Emily Gilmore, la mère de Lorelai, a été tout aussi immédiat.

«Kelly est entrée et c’était la même chose», Gilmore filles créateur a déclaré à ATX. Elle savait à l’époque: «… Je connais Emily quand elle entrera.»

«Kelly entre, elle s’assied», se souvient Sherman-Palladino. «Elle lit, elle est partie. Et, Emily!

Lauren Graham, Alexis Bledel, Peter Roth, David Janollari et la créatrice / productrice Amy Sherman-Palladino à The WB Networks ‘ Gilmore filles Célébration du 100e épisode le 31 janvier 2005 | Kevin Winter / Getty Images

CONNEXES: « Gilmore Girls » « n’existerait pas » sans ce film culte classique

Bien que ce fût un pré-Merveilleuse Mme Maisel-world, le scénariste / producteur / réalisateur était reconnaissant pour la réponse durable des fans à Gilmore.

« Vous en obtenez un, je pense, parfois dans une carrière », a déclaré Sherman-Palladino au public d’Austin. «Si tout le reste échoue,… au moins j’ai compris.» Elle était particulièrement reconnaissante pour ses 3 filles principales de Gilmore: Bishop, Graham et Bledel.

«… Il n’y a aucun moyen que je puisse surpasser cette expérience, ce casting, ces dames de premier plan, ça ne se reproduira tout simplement plus», a déclaré Sherman-Palladino à l’occasion du 15e anniversaire. «Mon Dieu, j’ai eu tellement de chance.»