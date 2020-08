Epic Games confirme que la nouvelle saison de ‘Fortnite’ ne viendra pas sur iOS ou MacOS

La bataille entre Epic Games, Apple et Google se poursuit. La société vient de publier une mise à jour sur son site officiel indiquant que «Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de l’App Store». Cela a finalement une conséquence claire: la nouvelle saison n’atteindra pas les utilisateurs iOS et MacOS, comme confirmé par Epic.

Selon la société de Tim Sweeney, la quatrième saison du deuxième chapitre de “ Fortnite ”, qui sortira le 27 août, ne viendra pas sur iOS et MacOS. Cela affecte principalement tous les utilisateurs qui ont encore installé le jeu sur leur appareil iPhone, iPad ou Mac. En bref, «Fortnite» pour iOS et MacOS sera bloqué à la version 13.40 et il ne passera pas à la version 14.00.

Ce que cela signifie pour les joueurs “ Fortnite ” sur les appareils Apple

Depuis Epic Games, ils expliquent dans leur FAQ que les joueurs qui ont déjà téléchargé “ Fortnite ” depuis l’App Store ils ne devraient avoir aucun problème à continuer à jouer à la version actuelle, bien qu’il y ait certaines choses à garder à l’esprit. D’une part, Epic déclare ce qui suit:

“Si vous avez déjà téléchargé ‘Fortnite’ via l’App Store, vous ne devriez pas avoir de problème pour continuer à jouer au Chapitre 2 – Saison 3, version 13.40 – que vous jouiez uniquement sur des appareils mobiles ou que vous jouiez également à la dernière version de «Fortnite» sur d’autres appareils ».

Désormais, le Battle Pass de la saison 3 se terminera le 27 août, lors du lancement de la nouvelle saison, et “il ne sera pas possible de continuer à progresser sur aucune plateformeEn d’autres termes, si vous jouez à la version 14.00 sur PC et à la version 13.40 sur iOS, la progression ne sera pas partagée comme avant.

Le système de paiement direct introduit par Epic Games dans la dernière version de “ Fortnite ” pour iOS et Android a été le déclencheur de toute cette situation.

De plus, les joueurs qui accèdent à “ Fortnite ” depuis iOS ou Android (via Google Play) ils ne pourront pas recevoir de cadeaux, y compris le Battle Pass de la saison 4. À la place, ils devront s’inscrire à partir d’une autre plate-forme, telle que la version PC, pour l’utiliser. Mais même en faisant ça, le cadeau, que ce soit la passe de combat, une peau ou une danse, Il ne sera pas disponible ni dans iOS ni dans la version Android téléchargée depuis Google Play.

Il convient de noter que cette restriction n’affecte pas “ Fortnite ” pour Android si l’APK a été téléchargé depuis le site officiel de l’entreprise ou depuis le Samsung Galaxy Store. Si l’utilisateur a téléchargé le jeu à partir de là, l’application continuera à se mettre à jour et cela fonctionnera normalement. Concernant iOS, rappelons que selon le juge dans l’affaire Apple n’est pas obligé de renvoyer ‘Fortnite’ sur l’App Store, du moins pour l’instant.

D’après Epic Games, ils pensent que “les règles d’Apple ajoutent une taxe de 30% sur tous vos achats et punissent les développeurs de jeux comme nous, qui offrent des options de paiement direct.” Apple, pour sa part, a déclaré dans un récent communiqué que “le fait que leurs intérêts commerciaux les poussent désormais à faire pression pour un accord spécial ne change rien au fait que ces directives établissent des règles du jeu équitables pour tous les développeurs et sécuriser le magasin pour tous les utilisateurs. “C’est un position similaire à Google, qui a déclaré que «nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et assurent la sécurité du magasin pour les utilisateurs».