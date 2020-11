AJR prévoit de jouer des tubes comme « BANG! » et ‘Bummerland’ lors d’un concert gratuit en streaming en direct

Le groupe pop AJR ne pourra peut-être pas prendre la route, mais le groupe prévoit d’offrir une opportunité unique aux fans lors d’un événement virtuel en direct.

AJR se produit pendant le Jingle Ball de 103,5 KISS FM 2019 | Jeff Schear / Getty Images pour iHeartMedia

Adam Met a déclaré à Showbiz 45Secondes.fr que lui et ses frères / coéquipiers, Jack Met et Ryan Met, joueraient leurs plus grands succès, mais avec une touche unique et acoustique sur les enregistrements studio préférés des fans.

« Nous prévoyons d’apporter des sons différents mais aussi d’interagir avec les fans », a partagé Met. Ajoutant: «Nous avions prévu deux grands spectacles que nous devions annuler à cause de la pandémie, nous sommes donc ravis de pouvoir faire ce spectacle.»

AJR s’est associé à US Cellular pour une performance Instagram en direct de 30 minutes le 18 décembre à 20 h (heure du Pacifique). «Depuis le tout début, nous voulions entretenir des relations avec nos fans qui nous ont aidés à bâtir une communauté au cours des 8 à 10 dernières années depuis que nous avons commencé à jouer des concerts», a déclaré Met dans un communiqué. «Nous avons le sentiment que US Cellular fait la même chose: vraiment soutenir sa communauté autant que possible, donc il y a beaucoup de chevauchements.»

Les frères Met ont révélé que les fans auront également le temps de poser des questions et de rencontrer le groupe. L’inscription à l’événement est ouverte jusqu’au 13 décembre.

AJR est finalement arrivé à « The Ellen DeGeneres Show »

Malgré l’annulation de leur tournée, AJR a réussi à cocher un élément de sa liste de seau. «En 2012, nous avons tweeté que nous aimerions être sur le Ellen spectacle », a déclaré Met. « Nous n’avons reçu aucune réponse, mais nous avons récemment trouvé le tweet. »

Le tweet de 2012 était un appel à faire de l’apparition du groupe dans l’émission une réalité. «Postez votre vidéo AJR préférée sur le mur d’Ellen et tweetez-la! Lançons la révolution! » Le groupe a republié le tweet original avec remarques mises à jour. « AJR en 2012 contre AJR en 2020. Assez cool, nous vous verrons là-bas @TheEllenShow. » DeGeneres a répondu: «Je suis tellement content que vous ayez pu être ici.»

Le groupe a interprété son tube « BANG! » et s’est éclaté. Ils ont partagé certaines de leurs performances sur Twitter.

Le nouveau matériel AJR est en préparation

Met a déclaré que le groupe était aux deux tiers environ de son prochain album. «Nous aimons prendre notre temps et être attentifs lors de la création de nouveaux matériaux», a déclaré Met. «Nous avons constaté qu’en faisant quelque chose d’un peu différent, cela pouvait vraiment décoller.»

Par exemple, «Bummerland» était en réponse directe aux conditions actuelles. «Au moment où nous écrivions celui-ci, nous avions ce grand sentiment qu’il devait sortir tout de suite», a déclaré Ryan Met sur son Instagram en août. «Que notre fanbase avait besoin de quelque chose pour sourire, en cette année de froncement de sourcils. Nous avons tourné la vidéo avec notre ami d’enfance, commandé beaucoup de merde sur Amazon et créé ces scènes étranges pour mieux illustrer ce que «Bummerland» signifiait pour nous. »

« Bummerland » est un favori du groupe, mais aussi « BANG! » AJR a publié «BANG!» en février 2020 et il a passé 39 semaines dans les charts Billboard, atteignant un sommet au numéro deux. «100 Bad Days» a également glissé dans le top 10 au septième rang en 2019.