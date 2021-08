La bande-annonce de Cube révèle le remake d’horreur japonais du classique Killer Cult

Le film de 1997 Le cube obtient un remake, un remake japonais qui est. Dans la nouvelle bande-annonce, nous avons notre premier aperçu de la dernière version de ce qui vient de s’intituler cube. Le film original est sorti en 1987 et a donné naissance à trois films de la série. La prémisse était unique pour l’époque et a donné le ton à de nombreux futurs films.

Après qu’un homme nommé Alderson a été tué dans une pièce mystérieuse en forme de cube, cinq étrangers – Quentin, Worth, Holloway, Leaven et Rennes – se réveillent et se rencontrent dans une autre pièce identique. Personne ne sait où ils sont ni comment ils sont arrivés là. Bien sûr, alors qu’ils explorent le labyrinthe, ils se rendent rapidement compte qu’il y a des pièges et qu’il ne sera clairement pas si facile de sortir.

Les films avaient tous une histoire ou un thème similaire, mais le premier film a plutôt bien fonctionné et est devenu un peu un classique culte. Maintenant, nous avons un nouveau film qui sort avec un look et une sensation plus modernes du réalisateur japonais Yasuhiko Shimizu. Le film mettra également en vedette Masaki Suda, Anne Watanabe, Masaki Okada, Hikaru Tashiro, Takumi Saito et Kōtarō Yoshida.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ce film, à part qu’il se base sur le remake du script original, il ne semble donc pas être un redémarrage pour ainsi dire. De la bande-annonce, nous voyons des thèmes similaires mais dans un monde moderne ou du moins, il apparaît.

C’est le dernier film de Shimizu car il a déjà reçu des éloges de son film précédent, Manrikisorti en 2019. Le réalisateur n’a pas peur d’être différent, donc cela devrait être une interprétation intéressante d’un concept déjà assez intéressant. Pour le moment, sa sortie au Japon est prévue le 22 octobre 2021. On ne sait pas encore si et quand il sortira en salles aux États-Unis. Cependant avec Lionsgate étant impliqué dans la production, nous pourrions le voir en streaming cet automne. L’affiche officielle est également visible ci-dessous.

Si vous avez manqué l’original, je vous recommande personnellement de voir le film. En regardant les mouvements qui ont suivi après la sortie de The Cube, vous pouvez voir d’où beaucoup ont eu l’idée ou le concept. Les suites valent également le détour, mais l’original est un must. Il y a eu des discussions sur la sortie d’une nouvelle série censée se connecter aux films, mais on ne sait pas si cela se produit toujours.

Une note intéressante est qu’à l’origine, ce mouvement était censé être un remake américain, mais lorsque l’idée a été abandonnée, ce réalisateur et cette société de production ont repris l’idée et sont allés dans cette direction.

Êtes-vous fan de Le cube? Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce et du nouveau concept ? Est-ce un film qui donnera un peu d’amour à l’original ? Faites-le nous savoir et n’oubliez pas de suivre les dernières nouvelles et développements.

Sujets : Cube