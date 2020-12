Rencontrez le Titan fondateur, le personnage le plus puissant de « Attack On Titan »

La dernière saison extrait de « Attack On Titan » j’arrive Et oui, nous savons que vous avez plus d’inconnues que de réponses, cette fois nous vous donnerons des détails sur le titan fondateur, le Titan qui a tout déclenché. (SPOILERS À VENIR)

Vous pourriez aussi être intéressé par: Voici votre premier aperçu de la nouvelle carte « Call Of Duty: Warzone »

Il Fondateur de Titan est l’un des neuf titans et le plus puissant d’entre eux, il possède la capacité de créer des titans purs et contrôler les actions de ceux-ci, ainsi que modifier la mémoire du peuple d’Ymir.

Le pouvoir de Fondateur de Titan ne peut être utilisé que par les individus appartenant à la lignée royale de Le jour, bien que dans certaines circonstances, il puisse être activé par tout autre descendant de Ymir Fritz. Actuellement le Fondateur de Titan C’est lui-même Titan de Attaque, Eren jaeger.

Seulement le personnes qui possèdent du sang peut avoir un accès direct au pouvoir de la Fondateur de Titan, cependant, tout autre sujet de Ymir qui n’est pas de la royauté et a un tel pouvoir, peut utilise le si vous entrez en contact avec une personne de sang royal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La PlayStation 5 a eu le meilleur lancement de console de l’histoire des États-Unis

Le premier utilisateur du Fondateur de Titan il a été Ymir Fritz, qui, selon les anciens textes eldiens, utilisait son pouvoir pour atteindre paix et la la prospérité de sa ville.

Elle utilise le Fondateur de Titan, cultivé le terre et ponts construits et routes pour son village. Enfin, Ymir est mort et son « âme » a été divisé en neuf successeurs. Cependant, ses souvenirs vivront éternellement grâce à la puissance du Fondation de Titan.

« L’attaque des Titans » la saison 4 est actuellement diffusée.