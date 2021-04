Rob Schneider est peut-être mieux connu pour son amitié et sa relation de travail avec Adam Sandler, mais c’est aussi un comédien assez talentueux lui-même.

Robert Michael Schneider est un acteur, comédien, scénariste et réalisateur américain. Il est un comique stand-up et un vétéran de la série de sketchs NBC « Saturday Night Live ».

Bien qu’il soit un acteur extrêmement talentueux, il est né d’un courtier immobilier Marvin Schnieder, loin de l’industrie du divertissement.

Il a une comédie spéciale sur Netflix, « Rob Schneider: maman asiatique, enfants mexicains », où il partage des histoires de sa vie personnelle, y compris sa famille – y compris la femme avec laquelle il est marié.

Qui est l’épouse de Rob Schneider, Patricia Azarcoya Schneider?

Sa femme a en fait joué un rôle déterminant dans sa carrière, alors voici tout ce que les fans doivent savoir.

1. Elle est mexicaine.

Patricia Azarcoya est née le 6 mars 1988 à Mexico, au Mexique, ce qui signifie qu’elle a 31 ans, son signe du zodiaque est Poissons et sa nationalité est mexicaine. Elle serait également d’origine philippine.

2. Patricia a rencontré Rob au travail.

Apparemment, Patricia a rencontré Rob alors qu’elle produisait une émission de télévision sur laquelle il travaillait. Les deux se sont entendus tout de suite et ont fini par sortir ensemble pendant six ans avant que Rob ne pose la question!

3. Patricia a épousé Rob en 2011.

En avril 2011, Schneider et Patricia se sont mariés à Beverly Hills, et à l’époque, l’acteur a publié une déclaration sur sa joie de passer le reste de sa vie avec elle.

«Patricia et moi étions entourées de nos amis les plus proches et de notre famille; Ce fut le plus beau jour de ma vie. Nous avons passé un très bon moment au mariage et nous attendons avec impatience notre lune de miel », a déclaré son communiqué.

Ils fêteront une décennie de mariage en avril.

4. Elle est actrice et productrice.

Tout comme son mari, Patricia travaille dans l’industrie du divertissement. Originaire de Mexico, Patricia a produit des émissions de télévision comme «El pelado de la noche», «Guerra de Chistes» et «CuentameLove», et a joué le rôle d’Olga dans «Planeta 5000» en 2019.

5. Elle a travaillé avec Rob sur son émission Netflix «Real Rob».

L’émission, qui en est maintenant à sa deuxième saison, est une sitcom sur sa vie et sa famille. Non seulement Patricia y joue également, mais elle travaille également sur la série en tant qu’écrivain et productrice.

« Entrez dans le monde du comédien et acteur Rob Schneider dans cette série humoristique qui suit les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie de famille », explique la description de l’émission par Netflix.

5. Rob et Patricia Schneider présentent également un podcast ensemble.

Rob et Patricia animent un podcast appelé le podcast « See What Happens », où ils discutent du « show business, de leurs méthodes parentales contrastées, des blagues, de la bonne nourriture, de la philosophie, et plus encore », expliquant aux fans leur vie personnelle à chaque épisode. Il semble que ces deux-là soient tous les deux un livre ouvert – et ils adorent faire rire leurs fans.

7. La femme de Rob Schneider partage des vidéos de cuisine sur YouTube.

Quand Patricia n’agit pas, ne produit pas et ne fait pas de podcast, elle cuisine et partage son passe-temps avec sa chaîne YouTube. Patricia a accumulé plus de 2000 abonnés à ce jour, partageant ses recettes d’aliments allant du riz frit au chou-fleur au pain grillé français.

8. Rob et Patricia ont deux enfants ensemble.

Patricia et Schneider sont parents de deux enfants. Miranda Scarlett Schneider est née en 2012, aujourd’hui âgée de 8 ans, et Madeleine Robbie Schneider est née en septembre 2016, aujourd’hui âgée de 4 ans. Les anniversaires exacts sont inconnus.

Schneider a également une fille de son précédent mariage avec le mannequin London King – la chanteuse pop Elle King (31 ans).

9. La valeur nette de la famille Schneider est impressionnante.

La valeur nette de Rob Schneider est de 12 millions de dollars.

Alors que sa femme détient à elle seule une valeur nette d’environ 1 million de dollars.

10. Patricia Azarcoya Schneider a 33 ans.

C’est 24 ans plus jeune que son mari. Elle est également proche de l’âge du premier enfant de Rob, Elle King.

11. Patricia est une philanthrope passionnée.

Patricia aime soutenir des causes telles que Penny Lanes, qui aide les familles et les anciens combattants confrontés à l’itinérance, ainsi que le San Fernando Valley Refugee Children Center.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.