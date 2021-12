The Witcher n’est plus : une autre série est la plus regardée sur Netflix en ce moment

Le 17 septembre, il est arrivé au service de streaming Netflix la deuxième saison de Le sorceleur, l’un des contenus qui a rencontré le plus de problèmes tout au long de la pandémie de coronavirus. Ses fans l’ont attendue pendant plus de deux ans et l’ont immédiatement emmenée en tête du Top 10 de la plateforme, mais ce leadership n’a duré que quelques jours et a déjà été détrôné. Quelle est la série la plus populaire du moment ?

Depuis le début du mois, Le vol d’argent il figurait dans le classement du public depuis quelques semaines, jusqu’à ce que l’émission mettant en vedette Henry Cavill lui arrache la première place. Cependant, cinq jours après son arrivée à la bibliothèque, le deuxième versement de Emilie à Paris, montrer ce que Il est actuellement le plus regardé sur Netflix dans le monde.

C’est ainsi que le site de FlixPatrol et bientôt le nombre d’heures visionnées depuis la première de la deuxième partie jusqu’à ce lundi sera officiellement annoncé. De cette manière, égale la fureur qu’il avait eue avec sa première saison en 2020, précisant que les critiques reçues de la presse n’ont pas été déterminantes dans la décision des téléspectateurs de la choisir à nouveau.

« Maintenant qu’elle est plus installée à Paris, Emily s’en sort de mieux en mieux dans la ville, même si elle s’adapte toujours aux coutumes françaises. Après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, elle est déterminée à se concentrer sur son travail qui se complique de jour en jour. En cours de français, Emily rencontre un expatrié qui la rend très nerveuse, mais éveille aussi sa curiosité », donne un aperçu du synopsis officiel des nouveaux chapitres.

Le créateur et showrunner Darren étoile revient avec cette comédie nominée aux Emmy Awards aux côtés du principal et producteur, Lily Collins, de retour pour le rôle d’Emily Cooper. Pour le moment, on ne sait pas si Netflix prévoit une troisième tranche de Emilie à Pariscar il faut 28 jours pour voir les chiffres d’audience. Considérant qu’il s’est rapidement hissé au sommet du Top 10, il sera sûrement rénové et il y aura plus d’aventures en France.

